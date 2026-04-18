Iranul reimpune un "control strict" asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane

Iranul a anunţat sâmbătă că a reimpus un "control strict" asupra Strâmtorii Ormuz, făcând astfel referire la o nouă închidere a acestei căi navigabile strategice, ca răspuns la blocada americană asupra porturilor iraniene, informează EFE. Anunţul vine la o zi după ce regimul de la Teheran a transmis că strâmtoarea a fost redeschisă.

"Controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub o gestionare şi un control strict din partea Forţelor Armate", a anunţat locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, într-un comunicat preluat de agenţia de ştiri Tasnim.