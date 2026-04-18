Live Text Iranul reimpune un "control strict" asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane, după doar o zi

Iranul va închide strâmtoarea Ormuz dacă blocada SUA va continua, a avertizat preşedintele parlamentului iranian. Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a intrat din nou în apele Orientului Mijlociu, au declarat doi oficiali din domeniul apărării pentru Associated Press. Economia globală a pierdut peste 50 de miliarde de dolari în producţie de petrol care nu a mai fost realizată de la începutul războiului cu Iranul, în urmă cu aproape 50 de zile, iar efectele crizei energetice ar putea fi resimţite luni sau chiar ani, potrivit analiştilor şi calculelor Reuters.

de Redactia Observator

la 18.04.2026 11:29
Cuprins
Sorteaza dupa:
18.04.2026, 11:28

Iranul reimpune un "control strict" asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane

Iranul a anunţat sâmbătă că a reimpus un "control strict" asupra Strâmtorii Ormuz, făcând astfel referire la o nouă închidere a acestei căi navigabile strategice, ca răspuns la blocada americană asupra porturilor iraniene, informează EFE. Anunţul vine la o zi după ce regimul de la Teheran a transmis că strâmtoarea a fost redeschisă.

"Controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub o gestionare şi un control strict din partea Forţelor Armate", a anunţat locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, într-un comunicat preluat de agenţia de ştiri Tasnim.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 11:11

Trump, despre telefonul de la NATO: "Le-am spus să stea departe. Au fost inutili când a fost nevoie"

Donald Trump susţine că a fost sunat de liderii NATO după ce a reuşit să liniştească situaţia din Strâmtoarea Ormuz. Preşedintele SUA a declarat că le-a transmis acestora să nu se implice din moment ce au refuzat să-l ajute atunci când le-a cerut sprijinul.

"Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un telefon de la NATO întrebând dacă avem nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA DEPARTE, cu excepția cazului în care vor doar să-și încarce navele cu petrol. Au fost inutili când a fost nevoie, un tigru de hârtie", a fost mesajul postat de Donald Trump pe Truth Social.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 11:08

Trump spune că există "veşti bune" despre Iran

Un convoi de petroliere traversau sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, marcând prima mişcare majoră de nave în acest punct strategic după şapte săptămâni de conflict declanşat de atacul lansat de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, relatează Reuters.

Grupul include patru nave care transportă gaz petrolier lichefiat, precum şi mai multe petroliere pentru produse petroliere şi chimice. Navele traversau apele iraniene la sud de insula Larak, iar alte petroliere urmau să intre în strâmtoare dinspre Golful Persic, potrivit datelor MarineTraffic.

Preşedintele american Donald Trump declarase cu câteva ore înainte că există ”veşti destul de bune” privind situaţia Iranului, fără să ofere detalii. El a avertizat însă că armistiţiul actual ar putea să nu fie prelungit dacă până miercuri nu se ajunge la un acord mai amplu care să pună capăt războiului.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 10:36

Uniunea Europeană vrea să reducă dependenţa de combustibilul pentru avioane din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană va cere statelor membre să reducă dependenţa de combustibilul pentru avioane provenit din Orientul Mijlociu şi să analizeze creşterea importurilor din Statele Unite, potrivit unor noi orientări care urmează să fie prezentate săptămâna viitoare, au declarat surse pentru Reuters. Măsura vine în contextul în care războiul cu Iranul perturbă aprovizionarea globală.

Planurile, care nu au mai fost publicate anterior şi sunt încă în curs de finalizare, vor pune un accent mai mare pe autosuficienţă şi rezilienţă energetică, inclusiv prin utilizarea combustibililor sustenabili pentru aviaţie (SAF) sau a combustibililor sintetici.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 10:24

Iranul îşi redeschide parţial spaţiul aerian

Iranul a anunţat sâmbătă redeschiderea parţială a spaţiului său aerian, care a fost închis în ultimele şapte săptămâni din cauza războiului cu Statele Unite şi Israel, şi va permite trecerea zborurilor internaţionale prin partea de est a ţării, informează EFE şi AFP.

"Spaţiul aerian al ţării şi mai multe aeroporturi au fost redeschise începând de astăzi, ora 7:00, ora locală (3:30 GMT)," a relatat Autoritatea Aviaţiei Civile Iraniene, potrivit agenţiei de ştiri Tasnim. Agenţia a indicat că operaţiunile vor fi reluate treptat şi că zborurilor internaţionale li se permite să tranziteze spaţiul aerian iranian pe rutele situate în estul ţării.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 09:31

Cel mai periculos scenariu în Ormuz: interceptarea sau urcarea trupelor SUA la bordul unui petrolier chinez

Transporturile de energie devin tot mai mult un instrument de politică externă, în timp ce administraţia preşedintelui american Donald Trump încearcă să menţină două blocade maritime pe părţi opuse ale globului, transmite CNBC, citat de news.ro.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 07:54

IDF anunţă că a efectuat aproape 11.000 de atacuri asupra Iranului

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au publicat noi cifre privind bombardamentele asupra Iranului, afirmând că au efectuat aproximativ 10.800 de atacuri asupra acestei ţări. Agenţia de ştiri „Human Rights Activists News Agency” (Hrana), cu sediul în SUA, a raportat un bilanţ de 1.701 de civili iranieni morţi până la data de 7 aprilie, ziua în care preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu condiţionat de două săptămâni cu Iranul.

IDF afirmă, de asemenea, că este responsabilă pentru peste 14.900 de lovituri de artilerie şi 2.500 de lovituri aeriene în Liban şi că a lovit aproximativ 165 de clădiri cu mai multe etaje.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 07:02

Iranul neagă că ar fi acceptat transferul de uraniu îmbogățit

Iranul a respins orice idee de transfer a stocurilor de uraniu îmbogățit în străinătate, în ciuda afirmațiilor lui Donald Trump că un acord este aproape. Iranul a negat vineri că ar fi fost de acord cu transferul stocului său de uraniu îmbogățit, la o zi după ce Donald Trump a făcut declarații pe această temă, care se află în centrul disputelor dintre Washington și Teheran, potrivit Le Figaro. "Uraniul îmbogățit al Iranului nu va fi transferat nicăieri. Așa cum solul iranian este sacru pentru noi, această chestiune este de mare importanță pentru noi", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, la televiziunea de stat.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 06:54

Prețul petrolului a revenit la nivelul de la începutul războiului din Iran

Anunțul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz a avut ca efect imediat scăderea prețului petrolului cu aproape 10 procente. Prețurile petrolului au revenit la nivelul de la începutul războiului cu Iranul, iar acțiunile americane au atins un nou record vineri, după ce Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este redeschisă pentru petrolierele comerciale care transportă țiței din Golful Persic către clienți din întreaga lume, potrivit AP.

Indicele S&P 500 a crescut cu 1,2%, atingând un maxim istoric și a încheiat a treia săptămână consecutivă de câștiguri mari. Un flux mai liber de petrol ar putea reduce presiunea asupra prețurilor nu doar la benzină, ci și la alimente și tot felul de alte produse transportate cu vehiculele. Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu până la 1.100 de puncte înainte de a-și reduce câștigul la 868, sau 1,8%. Indicele compozit Nasdaq a urcat cu 1,5%.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 06:48

Aproape 50 de miliarde de dolari din producţia de petrol, pierdute după 50 de zile de război cu Iranul

Economia globală a pierdut peste 50 de miliarde de dolari în producţie de petrol care nu a mai fost realizată de la începutul războiului cu Iranul, în urmă cu aproape 50 de zile, iar efectele crizei energetice ar putea fi resimţite luni sau chiar ani, potrivit analiştilor şi calculelor Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat vineri că Strâmtoarea Ormuz este deschisă după armistiţiul convenit în Liban, în timp ce preşedintele american Donald Trump a spus că se aşteaptă ca un acord pentru încheierea războiului cu Iranul să apară "în curând", deşi momentul exact rămâne incert.

De la începutul crizei, la sfârşitul lunii februarie, peste 500 de milioane de barili de petrol brut şi condensat au dispărut din piaţa globală, potrivit datelor firmei Kpler. Este cea mai mare perturbare a aprovizionării energetice din istoria modernă.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 06:48

18.04.2026, 06:47

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald Ford, s-a întors în Orientul Mijlociu

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a intrat din nou în apele Orientului Mijlociu, au declarat doi oficiali din domeniul apărării pentru Associated Press. Portavionul Ford, care până de curând opera în estul Mediteranei, a tranzitat Canalul Suez, împreună cu două distrugătoare, USS Mahan și USS Winston S. Churchill, și operează acum în Marea Roșie, a declarat un oficial, sub condiția anonimatului, relatează AP.

Ford se întoarce la Marea Roșie după mai bine de o lună petrecută în Mediterană, în urma unui incendiu major la o spălătorie, care a forțat nava să se întoarcă în port pentru reparații și a lăsat 600 de marinari fără locuri de dormit. Portavionul a doborât, de asemenea, săptămâna aceasta recordul pentru cea mai lungă desfășurare de portavioane de la războiul din Vietnam.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
18.04.2026, 06:45

Iranul avertizează că va închide strâmtoarea Ormuz dacă blocada impusă de SUA va continua

Iranul va închide strâmtoarea Ormuz dacă blocada SUA va continua, a avertizat preşedintele parlamentului iranian. Mohammad Bagher Ghalibaf a mai afirmat că trecerea prin această cale navigabilă va depinde de autorizarea Iranului, lansând în acelaşi timp o serie de critici la adresa lui Donald Trump într-o serie de postări pe X.

Ghalibaf a declarat pe X:

  • 1 – Preşedintele Statelor Unite a făcut şapte afirmaţii într-o oră, toate fiind false.
  • 2 – Nu au câştigat războiul cu aceste minciuni şi cu siguranţă nu vor ajunge nicăieri nici în negocieri.
  • Ghalibaf, care la sfârşitul săptămânii trecute a condus împreună delegaţia iraniană în cadrul negocierilor cu SUA de la Islamabad, care nu au dus la încheierea unui acord, a continuat în postările sale:
  • 3 – Odată cu continuarea blocadei, Strâmtoarea Ormuz nu va rămâne deschisă.
  • 4 – Traversarea Strâmtorii Ormuz se va efectua pe baza "traseului stabilit" şi cu "autorizaţia Iranului".
Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Comentarii


App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.