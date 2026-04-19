Ce spun apropiaţii lui Trump despre preşedintele SUA: Nu-i ascultă pe consilieri, se enervează, improvizează

Donald Trump nu-i ascultă pe consilieri, se enervează și improvizează. Este una dintre dezvăluirile făcute din cercul apropiat al președintelui american. În ciuda imaginii publice de lider sigur pe el, Trump se confruntă cu propriile dileme și temeri, mai susțin cei care au făcut dezvăluirile.

Dezvăluirile au fost făcute de The Wall Street Journal. Conform publicației americane, citate de Mediafax, consilierii îi cer lui Trump să nu vorbească prea mult în public și cu presa, dar el nu-i ascultă. Concret, apropiații și experții îi cer să dea mai rar interviuri din cauza declarațiilor contradictorii. Pentru o scurtă perioadă el a acceptat sfatul, dar a revenit repede la stilul său. Dezvăluirile mai arată că președintele SUA improvizează atât în discursuri, cât și în postări.

De ce a renunțat la ideea de a ocupa insula iraniană Kharg

În plus, publicația americană a aflat că Trump a țipat la asistenții săi timp de câteva ore după ce iranienii au doborât un avion de vânătoare al armatei SUA. De asemenea, președintele se plânge frecvent că Europa "nu ajută".

Articolul continuă după reclamă

Totodată, liderul SUA se confruntă cu propriile dileme în ciuda imaginii de lider dur. De exemplu, el a renunțat la ideea de a ocupa insula iraniană Kharg, deoarece se temea de pierderi mari.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰