Proaspăt semnatul acord dintre Statele Unite şi Iran naşte reacţii contradictorii. În timp ce, cum era de aşteptat, preşedintele Donald Trump laudă beneficiile documentului, numeroase voci critică în cei mai duri termeni conţinutul acestuia.

Senatorul democrat Chuck Schumer ironizază acordul, numindu-l „arta dezastrului“. Schumer susţine că Statele Unite se situează pe o poziţie mult mai proastă, din cauza deciziilor liderului de la Casa Albă.

Însă vicepreşedintele JD Vance a ţinut să anunţe, într-o conferinţă de presă, că beneficiile acordului deja se simt deja.

Vance: Acordul dă deja roade pentru americani

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"În primul rând, cred că planul de pace al preşedintelui (Trump - n.r.) în Iran deja dă roade pentru poporul american. Noaptea trecută, 12,5 milioane de barili de petrol au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, cel mai mult, după declanşarea conflictului. Preţul combustibilului a coborât aproape la nivelul înregistrat înainte de declanşarea ostilităţilor. Din punct de vedere militar, pentru a doua noapte consecutiv, partea iraniană nu a deschis focul asupra vreunui vas din Strâmtoarea Ormuz. Până acum, onorează angajamentul pe care şi l-au luat. Capacitatea lor nucleară a fost complet distrusă.

Capacitatea de îmbogăţire a uraniului şi obiectivele pe care le foloseau în acest sens şi în proiectul de fabricare a armelor nucleare sunt în continuare anihilate. Armata lor convenţională continuă să fie distrusă. Partea din acest Memorandum care a fost cel mai greşit reprezentată de presă este ideea că iranienii obţin toate aceste beneficii. Veţi auzi sume precum 300 de miliarde de dolari sau 24 de miliarde sau oricare alte sume. Însă singurul mod în care Iranienii obţin aceste resurse, însă nimic direct de la Statele Unite, este doar prin respectarea totală a înţelegerilor şi prin schimbarea radicală a comportamentului lor", a declarat JD VANCE, vicepreşedintele Statelor Unite.