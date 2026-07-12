Senatorul Lindsey Graham, un apropiat al lui Donald Trump, a murit la 71 de ani în urma unui infarct

Senatorul republican din Carolina de Sud, Lindsey Graham, un aliat major al preşedintelui american Donald Trump, a murit sâmbătă la vârsta de 71 de ani, a anunţat biroul său pe contul oficial de pe platforma X. Politicianul a făcut infarct, după ce s-a întors din vizita sa în Kiev.

Politicianul american Lindsey Graham se află pe scenă la o demonstrație de pe Theresienwiese, organizată în marja Conferinței de Securitate de la München - Profimedia

„În seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei boli scurte și subite. Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în acest moment și solicită respectarea intimității în această perioadă incredibil de dificilă”, se arată în comunicat.

Graham urma să candideze din nou

Graham era președintele Comisiei pentru buget din Senat și candida în noiembrie pentru un al cincilea mandat. Era o voce cheie în cadrul partidului în ceea ce privește apărarea și afacerile internaționale, scrie NBC News.

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Potrivit sursei citate, echipajele de urgență au răspuns sâmbătă seara la un apel privind un „stop cardiac” la reședința lui Graham din Capitol Hill.

Recent, Graham se întorsese dintr-o călătorie la Kiev, unde s-a întâlnit vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Lindsey Graham a fost un aliat ferm al președintelui american Donald Trump în majoritatea chestiunilor, însă a avut și unele divergențe cu liderul de la Casa Albă în anumite privințe, cum ar fi politica externă.

Reacţia lui Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump a adus un omagiu duminică senatorului Lindsey Graham, salutându-l ca pe "unul dintre cei mai mari" într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, informează AFP.

"Senatorul Lindsey Graham, una dintre personalităţile şi senatorii cei mai mari pe care i-am cunoscut vreodată, a murit! El era întotdeauna la muncă şi era un veritabil patriot american. Lindsey ne va lipsi mult !!!", a scris Trump.