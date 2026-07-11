Trump avertizează Iranul: ripostă devastatoare în cazul unei tentative de asasinat

Donald Trump a lăsat instrucţiuni clare echipei sale în cazul în care Iranul îl asasinează. Într-un interviu acordat presei americane, liderul de la Casa Albă a declarat că a ordonat Pentagonului să bombardeze Republica Islamică cum nu s-a mai văzut până acum. Trump e de acord ca negocierile cu Iranul să continue, dar a anunţat că armistiţiul a luat sfârşit. Declaraţiile vin după o săptămână tensionată în Orient, marcată de schimburi intense de bombardamente între Iran şi Statele Unite.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat vineri că va 'decima şi distruge complet' Iranul dacă guvernul acestei ţări ar încerca să-l asasineze, transmite AFP.

Amenințare fără precedent a lui Trump

Într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, Trump a scris: "1.000 de rachete sunt pregătite şi îndreptate spre Republica islamică Iran şi alte mii vor urma imediat dacă guvernul iranian îşi pune în executare ameninţarea, rostită în multe colţuri ale lumii, de a-l asasina sau de a încerca să-l asasineze pe preşedintele în exerciţiu al Statelor Unite ale Americii, adică PE MINE! Ordinele au fost deja date şi armata americană este pregătită, dispusă şi capabilă, pentru o perioadă de un an, ce poate fi prelungită, să decimeze şi să distrugă complet toate zonele Iranului", a scris preşedintele american.

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Iranul a afirmat sâmbătă că şi-a "respectat cuvântul" faţă de Statele Unite după semnarea unui protocol de acord de încetare a focului, pe care Trump l-a declarat din nou ca "terminat" după reluarea ostilităţilor în această săptămână.

"Până în prezent, Iranul şi-a respectat cuvântul", a scris pe platforma X ministrul de externe Abbas Araghchi, adăugând că "nu poate exista respect decât atunci când este reciproc".

"Republica islamică Iran ne-a cerut să continuăm ''discuţiile''. Noi am acceptat să o facem, dar Statele Unite le-au transmis, în termeni fără echivoc, că încetarea focului este TERMINATĂ!", a spus Trump.

Teheranul "nu a făcut nicio cerere", a ţinut să rectifice purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, anunţând că ministrul Araghchi se deplasează sâmbătă în Oman pentru discuţii privind Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă strategică aflată în centrul diferendului cu SUA.

Potrivit publicaţiilor online americane Axios şi Politico, Washingtonul a transmis Teheranului că îi dă termen până sâmbătă pentru a se angaja public că nu va mai ataca nave în strâmtoare.

Washington a restabilit, de altfel, sancţiunile economice împotriva petrolului iranian suspendate prin protocolul de acord din 17 iunie, Araghchi denunţând sâmbătă o 'încălcare' a acestuia.