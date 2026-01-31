Antena Meniu Search
"Mamă, credeam că mai avem timp". Mesaj emoționant al lui Macaulay Culkin după moartea lui Catherine O'Hara

Macaulay Culkin, starul din Singur Acasă, a transmis un mesaj emoţionant după decesul actriţei Catherine O'Hara, cea care a interpretat rolul mamei sale în celebra franciză.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 08:55
"Mamă, credeam că mai avem timp... Voiam să stau lângă tine și să mai vorbim. Te-am auzit, dar aveam atât de multe de spus. Te iubesc. Ne vom revedea", a fost mesajul transmis prin intermediul Instagram de Macaulay Culkin. Actorul a postat şi o fotografie cu el şi Catherine O'Hara de la ceremonia de pe Hollywood Walk of Fame din 2023, unde Culkin a primit o stea și O’Hara a fost prezentă.

Catherine O’Hara a murit la 71 de ani 

Actrița Catherine O’Hara cunoscută pentru rolurile sale din Home Alone și serialul de succes Schitt’s Creek, a murit la vârsta de 71 de ani. Vestea morții a fost confirmată de managerul său, pentru publicația Variety, citate de The Independent. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Catherine O’Hara, o actriță emblematică, o carieră care s-a întins pe mai bine de patru decenii. Cel mai des este asociată cu rolul lui Kate McCallister, mama personajului Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin în filmele Home Alone, lansate în 1990 și 1992.

O’Hara și-a început cariera la sfârșitul anilor 70, devenind cunoscută prin emisiunea de sketch-uri SCTV, difuzată ulterior sub titlul SCTV Network. Pentru activitatea sa din acest proiect, a câștigat primul premiu Emmy în 1982. Pe marele ecran, a atras atenția în filmul Beetlejuice din1986, unde a interpretat personajul Delia.

