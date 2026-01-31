Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge şi la -20 de grade

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade.

Una dintre avertizări este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 20.00. Aceasta vizează județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui. În aceste zone, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade. Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.

Temperaturile pot ajunge şi la -20 de grade

O altă avertizare intră în vigoare duminică la ora 20.00 și va fi valabilă până luni la ora 10.00. Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Harghita, Covasna, Brașov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Ilfov și Capitala.

În aceste zone, vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade. De asemenea, de sâmbătă până în 4 februarie este în vigoare o informare meteo.

Conform acesteia, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade.

Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40...45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

