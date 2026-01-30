Accident stupid in Caransebeş. Cum au reuşit 3 poliţişti să se ciocnească între ei cu maşinile

Un accident stupid s-a produs vineri, 30 ianuarie, în Caransebeş. Protagoniştii au fost trei poliţişti.

- Accident stupid in Caransebeş. Cum au reuşit 3 maşini de poliţie să se ciocnească între ele

Trei autospeciale de poliţie s-au ciocnit una de cealaltă în Caransebeş. Toate cele trei maşini de poliţie aveau semnalele luminoase şi acustice pornite şi veneau din Reşiţa.

Cum s-a produs accidentul cu 3 maşini de poliţie

Potrivit primelor informaţii, prima maşină din coloană a oprit pentru a acorda prioritate unui alt şofer, deşi autospeciala avea prioritate ţinând cont că avea girofarele pornite. Luaţi prin surprindere de decizia colegului lor, ceilalţi doi poliţişti care se aflau la volanul maşinilor din spate nu au mai putut opri la timp.

Ironic este faptul că misiunea spre care se îndreptau cele trei autospeciale era un curs de conducere preventivă la care trebuiau să participe în Caransebeş.

