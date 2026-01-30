România şi alte 11 ţări avertizează oficial asupra riscului tot mai mare de accident nuclear în Ucraina

Un grup de 12 state, inclusiv România, avertizează oficial asupra riscului tot mai mare de accident nuclear în Ucraina, ca urmare a atacurilor rusești continue asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra centralelor nucleare sau a rețelelor electrice vitale pentru funcționarea acestora.

Avertismentul celor 12 state, inclusiv România, a fost lansat la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena. Atacurile rusești zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu doar au expus milioane de ucraineni frigului iernii, dar "afectează de asemenea siguranța nucleară în Ucraina, aducând riscul unui accident nuclear foarte aproape de a deveni realitate", au subliniat cele 12 țări în declarația comună.

Siguranța centralelor nucleare din Ucraina, în special cea de la Zaporojie, aflată sub control rusesc, în pericol

Atacurile asupra substațiilor și avariile tot mai frecvente provocate rețelei de electricitate afectează de asemenea siguranța nucleară, întrucât o alimentare externă constantă cu energie este necesară operării în siguranță a reactoarelor nucleare, se mai arată în declarație, făcând referire în special la situația centralei ucrainene Zaporojie.

12 țări europene + Japonia și Canada au emis o declarație comună la AIEA. SUA nu au semnat

Declarația a fost emisă după convocarea consiliului guvernatorilor AIEA, cerută de grupul țărilor semnatare ale textului, respectiv Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Marea Britanie și România. Statele Unite nu s-au alăturat inițiativei.

Acuzațiile privind atacurile asupra infrastructurilor energetice nucleare au fost reciproce între Rusia și Ucraina și nu s-au limitat la centrala ucraineană Zaporojie, aflată sub control rusesc și unde atacuri cu drone și obuze în perimetrul centralei, pentru care s-au acuzat ambele tabere, au scos în mod repetat din funcțiune alimentarea externă cu energie electrică necesară răcirii celor șase reactoare oprite, situații care au impus folosirea punctuală a generatoarelor diesel.

De asemenea sarcofagul fostei centrale de la Cernobîl și instalații electrice conexe au fost lovite de drone despre care Ucraina afirmă că au fost lansate de Rusia. Aceasta din urmă la rândul ei a acuzat Ucraina pentru mai multe atacuri cu drone asupra instalațiilor centralei nucleare din regiunea Voronej și ale celei din regiunea rusă de frontieră Kursk, centrală spre care trupele ucrainene au încercat să se îndrepte în ofensiva surpriză lansată peste graniță în această regiune în august 2024.

Centrala de la Zaporojie, punct fierbinte în negocierile de pace

Cine controlează centrala de la Zaporojie rămâne un punct cheie de dispută în cadrul negocierilor de pace. După ce Rusia a devastat infrastructura energetică a Ucrainei, Kievul nu este dispus să renunțe la centrala care se poate dovedi vitală pentru viitorul economic al țării. Aflată în orașul ocupat Enerhodar, centrala producea aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei înainte de lansarea invaziei la scară largă de către Rusia.

Administrația Trump a propus ca centrala să fie operată în comun de Ucraina, Statele Unite și Rusia, toate cele trei părți urmând să împartă beneficiile economice. Ucraina se teme că un model de administrare trilateral ar legitima efectiv ocuparea facilității de către Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina nu este pregătită pentru compromisuri și nu va ceda fără luptă Donbasul și nici centrala nucleară de la Zaporojie. "Ucraina nu este pregătită pentru compromisuri care duc la încălcarea integrității teritoriale", a afirmat Zelenski. El a adăugat că nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind Donbasul. Potrivit președintelui ucrainean, partea americană a propus o zonă economică liberă ca soluție de compromis, însă Ucraina nu este de acord cu o astfel de variantă.

Centrala nucleară de la Zaporojie se află sub control rusesc din martie 2022. Regiunile Donețk și Lugansk, precum și Zaporojie și Herson, au fost anexate de Rusia în urma așa-numitelor "referendumuri" din 2022.

