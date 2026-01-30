Un clip video care surprinde un moment de confruntare aeriană petrecută în 2024 a apărut abia acum pe reţelele de socializare. Nu este clar de ce aceste imagini au fost făcut publice abia acum mai ales că armata ucraineană nu a confirmat oficial un astfel de incident.

- Un Su25 ucrainean, dezmembrat în aer de Su35 rusesc. La manşă era un pilot cu 385 de misiuni - Profimedia

O cameră montată pe aripa lui Su25 ucrainean a surprins momentul în care avionul este lovit în plin de o rachetă trasă de un Su35 rusesc. 20 de secunde au trecut din momentul în care racheta şi-a atins ţinta până în momentul în care avionul de luptă a ajuns, bucăţi, la sol.

Su25 ucrainean, doborât de un Su35 rusesc

Potrivit celor de la The War Zone, care au investigat incidentul o dată ce imaginile au fost făcute publice, la manşa avionului ucrainean se afla Stanislav Rikov, component al Brigăzii 299 de Aviaţie Tactică, unul dintre cei mai experimentaţi piloţi ucraineani care participase la nu mai puţin de 385 de misiuni de luptă. La scurt timp de la incident, au apărut informaţii din tabăra ucraineană că Rikov a murit în misiune, pe 7 februarie 2024. Tot la puţine momente de la acest incident un alt pilot din cadrul aceleiaşi unităţi scria pe Facebook: "Ieri mi s-a sfăşiat inima", fără a preciza însă numele lui Rikov sau vreun alt detaliu al misiunii acestuia.

Armata ucraineană nu a confirmat niciodată în mod oficial incidentul în care au pierdut un avion de luptă şi pe unul dintre cei mai buni piloţi ai săi. Un raport al Ministerului rus al Apărării anunţa că în acea zi, 7 februarie 2024, un Su25 a fost doborât de forţele sale aeriene în apropierea localității Novotroitske, în regiunea Donețk. Conform The War Zone Su35-ul rusesc a tras o rachetă R-37M, un tip de rachetă căreia Su25 nu prea poate să-i facă faţă din cauza limitărilor sale tehnice.

Andrii Pilșhikov, un alt pilot ucrainean, decedat şi el între timp, declara în aceea perioadă că ai o singură şansă să eviţi astfel de rachete: să începi manevrele de evitare exact în momentul în care avionul advers a lansat-o. "Dacă nu ești conștient de lansarea unei rachete, ești mort", declara Pilșhikov.

