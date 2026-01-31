Secretarul general ONU vorbeşte despre "colaps financiar iminent" al organizaţiei, fără măsuri urgente

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarmă, avertizând statele membre cu privire la un "colaps financiar iminent" al organizaţiei dacă unele dintre ele continuă să ezite să plătească.

Instituţia a "depăşit deja" perioade dificile din punct de vedere financiar, "dar situaţia actuală este radical diferită", estimează Antonio Guterres într-o scrisoare adresată ţărilor membre, consultată de AP. În cauză sunt "deciziile" unor ţări pe care nu le numeşte "de a nu onora contribuţiile obligatorii care finanţează o parte semnificativă din bugetul obişnuit aprobat".

Ostile faţă de multilateralismul apărat de Naţiunile Unite, Statele Unite, în special, au refuzat în ultimele luni să onoreze sau au întârziat anumite plăţi obligatorii şi au redus finanţarea acordată anumitor agenţii ale ONU.

La începutul lunii ianuarie, Donald Trump a ordonat retragerea ţării din 66 de organizaţii internaţionale "care nu mai servesc intereselor americane", dintre care 31 sunt legate de ONU.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele american a lansat, de asemenea, un "Consiliu de pace", destinat iniţial punerii în aplicare a planului său pentru Gaza, dar care, potrivit criticilor săi, are în realitate scopul de a deveni o organizaţie rivală a ONU. Deşi peste 150 de state membre (din 193) şi-au achitat cotizaţiile, Organizaţia Naţiunilor Unite a încheiat anul 2025 cu 1,6 miliarde de dolari de cotizaţii neplătite, adică mai mult decât dublul sumei din 2024.

Iar instituţia se confruntă cu o "problemă conexă" care afectează şi mai mult trezoreria sa: trebuie să ramburseze statelor membre cheltuielile neangajate, a explicat Farhan Haq, unul dintre purtătorii de cuvânt ai şefului organizaţiei, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Suntem prinşi într-un ciclu kafkian: se aşteaptă de la noi să returnăm bani care nu există", deplânge Antonio Guterres în scrisoarea sa. Aceste deficite obligă în mod regulat organizaţia să îngheţe angajările, să întârzie plăţile sau să reducă misiunile sale. Pentru şeful ONU, acest lucru nu mai este suficient. El se teme că nu va putea "executa integral bugetul-program 2026 aprobat în decembrie". "Mai rău încă, (...) lichidităţile bugetului obişnuit ar putea fi epuizate încă din luna iulie", estimează el.

Antonio Guterres, al cărui mandat expiră la sfârşitul anului, solicită, prin urmare, statelor membre să "îşi onoreze integral şi la timp obligaţiile de plată" sau să "revizuiască în profunzime regulile financiare" ale organizaţiei.

Cu 3,4 miliarde de dolari, bugetul pentru 2026 este în scădere cu 7% faţă de exerciţiul precedent. Statele membre au aprobat, de asemenea, suprimarea a aproximativ 2.400 de posturi, pecetluind una dintre cele mai strânse decizii bugetare din ultimii ani.

Pe hârtie, Statele Unite sunt cel mai mare contribuabil al ONU, cu 22% pentru perioada 2025-2027, conform unui mod de calcul bazat pe capacitatea de plată a fiecărui stat membru, determinată de venitul său naţional. China ocupă acum locul al doilea, cu aproximativ 20%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰