Zelenski anunţă că a discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune: E important să realizăm totul

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României. Liderul ucrainean mulţumeşte preşedintelui şi poporului român pentru sprijin.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 21:09
"Am discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune, care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României", scrie Volodimir Zelenski într-o postare pe Facebook. Preşedintele Ucrainei anunţă că discuţiile vor continua la nivel ministerial. "Este important să realizăm totul. Echipele noastre vor continua discuţiile la nivel ministerial", precizează Zelenski.  

Liderul ucrainean mulţumeşte poporului român pentru sprijin. "Mulţumesc domnului preşedinte şi poporului român, pentru sprijin", arată el în mesaj. Administraţia Prezidenţială a confirmat pentru News.ro convorbirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski, fără a oferi alte detalii pe acest subiect. 

romania ucraina volodimir zelenski nicusor dan
