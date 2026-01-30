Revine vremea rea. Vom avea parte vânt, ploi, lapoviţă, ninsoare şi mai apoi încă un episod de ger. Şi sunt practic două fenomene care întorc iarna din drum - pe de o parte o masă de aer rece care va face ca temperaturile să scadă brusc cu până la 10 grade Celsius, şi pe de altă parte avem un rest din ciclonul care a făcut deja ravagii prin Europa. Furtuna Kristin a măturat Portugalia cu rafale puternice şi inundaţii masive, iar în Spania a venit cu ninsori. Bilanţul ultimelor zile este teribil: zeci de morţi printre care şi copii.

Ploile se vor transfoma în orele următoare în lapoviţă şi ninsoare. Iar în sud-estul ţării avem în vigoare şi un cod galben de vânt puternic.

Suntem sub două alerte de vreme rea în Constanța, Tulcea și în alte șase județe din sud-estul României. Precipitații și temperaturi foarte scăzute pe de o parte și vânt puternic de cealaltă parte. Rafalele ating 65 km/h, tocmai din acest motiv portul Midia este închis, iar manevrele au fost suspendate.

În Constanța, temperaturile scad în 48 de ore cu 15 grade Celsius. Dacă ieri am avut valori de 13 grade, mâine vom avea temperaturi negative de minus 2 grade Celsius.

Articolul continuă după reclamă

Vremea se răcește brusc în toată țara, temperaturile vor fi negative peste tot, iar nopțile vor fi geroase.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰