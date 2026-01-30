Datornicii din Oradea pot, în sfârșit, să răsufle ușurați. Primăria a decis că micile restanțe nu mai justifică efortul birocratic și vor fi eliminate din evidențele fiscale. Valoarea totală a sumelor vizate de această măsură se ridică la aproape 34.000 de lei.

Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor - Shutterstock

Consiliul Local Oradea a decis, în ședința de joi, 29 ianuarie, să aprobe anularea unor datorii mărunte către bugetul local, considerate prea mici pentru a mai justifica efortul birocratic de recuperare.

Este vorba despre sume restante de cel mult 40 de lei, aflate în sold la data de 31 decembrie 2025, datorate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. Măsura are la bază prevederile Codului de Procedură Fiscală, care le permite autorităților locale să stabilească un plafon sub care creanțele fiscale pot fi anulate, tocmai pentru a reduce costurile administrative.

Concret, potrivit situației prezentate de Direcția Economică, de această decizie vor beneficia aproape 7.000 de contribuabili. Mai exact, sunt vizate 5.879 de persoane fizice, cu datorii cumulate de 25.573 de lei, și 1.096 de persoane juridice, care însumează restanțe de 8.324 de lei.

Articolul continuă după reclamă

În total, aproape 34.000 de lei vor fi șterși din evidențele fiscale ale Primăriei Oradea. Sunt sume mici, dar care, spun autoritățile locale, generează cheltuieli administrative mai mari decât valoarea lor efectivă, motiv pentru care anularea lor a fost considerată nu doar legală, ci și practică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰