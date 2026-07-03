Un bărbat care purta un steag tibetan și se afla în fața sediului ONU din New York și-a dat foc joi, iar ulterior a murit, au anunțat autoritățile, potrivit AP.

Momentul în care un bărbat își dă foc în fața sediului ONU din New York - Captură foto X/ @Osint613

Forțele de ordine au intervenit în urma unui apel la numărul de urgenţă, în jurul orei 18:30, ora New Yorkului, și au găsit un bărbat în vârstă de 52 de ani, cu arsuri grave pe tot corpul, a transmis Departamentul de Poliție din New York. Bărbatul a fost transportat la spital, unde ulterior a fost declarat decedat, potrivit poliției.

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Autoritățile au deschis o anchetă. Oficialii nu au putut preciza ce l-a determinat pe bărbat să recurgă la acest gest. Numele acestuia nu a fost făcut public, deoarece familia sa nu fusese încă anunțată. Un purtător de cuvânt al ONU a declarat că incidentul a avut loc după încheierea tuturor reuniunilor programate pentru acea zi și că activitatea organizației nu a fost afectată.

China susține că Tibetul face parte din teritoriul său de peste șapte secole, iar Partidul Comunist Chinez guvernează regiunea himalayană din 1951. Mulți tibetani afirmă însă că Tibetul a fost, în esență, independent în cea mai mare parte a istoriei sale și au protestat față de ceea ce consideră a fi politica autoritară a Beijingului.

Potrivit organizației International Campaign for Tibet, între 2009 și 2022 au avut loc peste 150 de autoincendieri în rândul tibetanilor. China nu recunoaște guvernul tibetan în exil, Administrația Centrală Tibetană, și nu a mai purtat discuții cu reprezentanții lui Dalai Lama din 2010.