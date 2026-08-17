Au început înscrierile în programul FIV pentru susţinerea natalităţii. 10 mii de cupluri care îşi doresc să devină părinţi au şansa de a obţine un ajutor financiar de 15 mii de lei. O treime din vouchere s-au epuizat în prima zi de la deschiderea platformei.

Mădălina este din Târgu Jiu şi şi-a pus toate speranţele în programul finanţat de stat pentru a avea al doilea copil, pe care nu-l poate obţine pe cale naturală.

"E un sprijin destul de important, e sub jumătate din suma pe care ar trebui să o mai pun şi eu. Chiar ajută la luarea deciziei. E greu să obţii o sumă aşa mare mai ales avându-l pe cel mic acum. Am reuşit să zic cam în 30 de minute să completez totul, să scot actele, să le semnez şi să le reîncarc", spune Mădălina.

Alt cuplu din Dâmboviţa, același vis.

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Mihai: Mai facem unul să aibă un frăţior. În 2022 ni s-a spus că trebuie să facem fertilizare in vitro. Am aşteptat să se facă înscrierea în dosarul ăsta 2026 să înceapă programul. Am încercat să facem şi nu aveam posibilitatea financiară.

Reporter: Cât ar fi costat?

Mihai: 30.000 de lei.

Cupluri care vor sa acceseze programul trebuie sa se înscrie pe platforma pusă la dispoziţie de ministerul Muncii şi să încarce dosarul.

Dosarul trebuie să conţină o cerere tip, declaraţie pe proprie răspundere, documentul medical cu diagnosticul de infertilitate, copii după documentele de identitate dar şi o adeverinţă de asigurat medical.

Eligibile sunt femeile cu vârsta cuprinsă între 24 şi 42 de ani.

"Pentru procedura în sine este necesară prelevarea de ovocite. Ca să ajungem acolo pacienta urmează un tratament de stimulare a ovulaţiei, tratament care va avea drept scop stabilirea, obţinerea într-un singur ciclu a mai multe ovocite. Vor fi fertilizate cu probă de la partenerul femeii sau în situaţia femeilor singure probă de la donator, ziua următoare vedem câţi embrioni am obţinut", explică Deliana Predoi, obstetrică ginecologie.

Anul acesta se vor finanţa 10.000 de dosare

"Multe paciente sunt la a doua încercare, n-au mai prins, nu s-au încadrat, multă lume a aşteptat acest program de aproape un an de zile, şi s-au modificat un pic criteriile. Rata de succes, e undeva spre o treime, adică undeva la 33%. Ţinând cont că avem foarte multe paciente în jur de 40 de ani , rata nu poate să depăşească 33-34%", menţionează Chadi Muheidli, obstetrică ginecologie.

Suma de 15.000 de lei poate fi folosită astfel: 5.000 de lei pentru medicamente şi 10.000 de lei pentru investigaţii medicale. Banii nu acoperă în totalitate o procedură FIV standard.

"Nu există un cost standard al procedurii FIV pentru că nu există o procedură FIV standard. Variază foarte mult în funcţie de diagnosticul pacientei sau al cuplului şi de vârsta pacientei. Inclusiv consultaţiile şi medicația undeva între 5.000 şi 10.000 de euro", spune Nicoleta Burnel, Asociaţie Fertilizare.

De acest ajutor a beneficiat şi Mădălina. Are acum o fetiţă de cinci luni.

"Poate fi un start foarte bun. Pe noi, personal, dorind să facem mai multe investigaţii, ne-a ajuns undeva în jur de 40-45 de mii de ron, te ajută foarte mult şi pe partea psihică", explică Mădălina.

Dosarele pot fi încărcate pe platformă până în noiembrie 2026.