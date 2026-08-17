Scenariile filmelor SF s-au transformat în realitate în China. Roboţii inteligenţi au tot mai multe roluri, de la salvamari şi poliţişti, la barista. Avantajele acestor "angajaţi" sunt clare: muncesc fără oprire şi nu greşesc niciodată.

Roboţii autonomi pot ajunge repede la oamenii care se îneacă la distanţă mare de mal şi îi pot ajuta să se menţină la suprafaţă până la sosirea unei bărci cu ajutoare. Un alt robot umanoid echipat cu camere video, dirijează traficul chiar şi în condiţii meteorologice extreme şi oferă avertismente vocale pietonilor şi utilizatorilor de trotinete electrice.

"Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să purtați casca corect!", spune un robot de trafic din China.

La o cafenea un singur robot a servit 220 de clienţi într-o oră, un record omologat de Cartea Recordurilor.

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"Are un gust destul de echilibrat. O cafea Americano standard. A fost foarte rapid. Când am văzut prima dată localul, am crezut că va dura ceva timp să primesc o cafea. Dar am intrat și am luat-o aproape imediat", spune o persoană.

Câţi oameni vin zilnic pentru a vedea roboţii care gătesc

În Beijing funcţionează, de un an deja, primul restaurant cu tematică robotică. Localul a devenit o adevărată atracţie turistică. 200 de oameni vin zilnic să vadă roboţii care gătesc, prepară cocktailuri şi chiar cântă melodii populare în timp ce clienţii iau cina.

Jurnalist: Care sunt prețurile la restaurantul vostru cu roboți? Sunt mai mari decât cele ale preparatelor gătite de bucătari umani?

Robot: Cam la fel ca în restaurantele obișnuite. De fapt, din moment ce roboții pot lucra 24 de ore pe zi, costurile sunt ținute foarte bine sub control.

Iar un târg de tehnologie ne dezvăluie cum va arăta viitorul. Fiecare casă va avea câte un robot, care se ocupă de toate sarcinile casnice, de la deschiderea uşii de la intrare pentru musafiri, până la aducerea unei sticle de apă atunci când proprietarului îi este sete.