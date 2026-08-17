Îngheţata e desertul-vedetă al verii, iar consumul în zilele caniculare creşte spectaculos. Suprinzător însă este faptul ca se mănâncă acum la orice oră din zi, nu doar la prânz. Pentru a ține pasul cu cererea, gelateriile inventează rețete inedite, de la busuioc la lavandă.

"Cel mai căutat şi bine vândut în perioada aceasta este lămâia cu mentă, o reţetă simplă, curată. Pur şi simplu se amestecă nişte ingrediente foarte simple: lămâie, sucul de lămâie, menta", spune un administrator de gelaterie.

În această gelaterie artizanală, poftele clienților dictează meniul

Iar în zilele caniculare în care nu ştim ce să alegem între limonadă şi îngheţată, gelateriie au venit cu o soluţie: o limonadă transformată în îngheţată. Pentru o astfel de porţie generoasă, plătim 20 de lei.

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Combinația neașteptată care face furori pe caniculă

Înghețata nu mai este de mult doar desertul preferat al copiilor. Pentru adulți, plăcerile vin la pachet.

"Este o îngheţată cu un shot de cafea, este foarte apreciat şi în perioada asta foarte caldă merge de minune", spune un client.

În zilele caniculare vânzările cresc considerabil. Şi culmea nu la prânz, arată studiile.

"Observăm şi o dinamică diferită pe timpul zilei. Vizitatorii vin dimineaţa, servesc o îngheţată, apoi la prânz iau o pauză. Iar seara ne bucurăm din nou de foarte mulţi vizitatori", a declarat Raluca Mihăilă - administrator gelaterie.

În alte gelaterii, fructele au fost transformate în șerbet, o alternativă la înghețata clasică.

"Având în vedere că avem în locaţie şi anumite sortimente inedite cum ar fi lămâia cu busuioc, portocala cu ghimbir, afine cu lavandă, este o mare căutare pentru ele în aceste zile călduroase", a declarat Codrin Ciplinschi adminstrator ciocolaterie.

"Cam una, două pe săptămână în funcţie de cât de bună e". "Cred că vreo trei pe zi. Cât pot. Când am ocazia şi pot, cam trei pe zi", spun oamenii.

Un român consumă în medie, trei litri de înghețată pe an.

"Ideea principală după care ar trebui să ne orientăm este pur şi simplu să ne uităm la lista de ingrediente, să nu fie foart elungă, cu prea multe ingrediente, de asta aş zice că o îngheţată artoizanală e mult mai potrivită, conţine mult mai puţin eproduce procesate", a declarat Bogdan Cozma - dietetician.

Producția de îngheţată în România a ajuns la aproape 30 de milioane de litri.