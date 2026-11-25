Au luat rezidenţiatul, dar nu au loc în sistem. Aproape o mie de absolvenţi de medicină au rămas pe dinafară. Numărul de posturi disponibile este mult prea mic față de valul de candidați care au obținut punctajul de promovare, iar cea mai gravă situație se înregistrează la Medicină Generală.

840 de candidați care au promovat examenul de rezidențiat au rămas, în acest moment, fără locuri și fără posturi, după repartizarea pe specialități.

Anul acesta, aproximativ 6.000 de candidați au promovat examenul de rezidențiat. Au avut la dispoziție 5.217 locuri și 266 de posturi. Printre cele mai căutate specialități s-au numărat dermatologia, psihiatria pediatrică și endocrinologia.

La polul opus, printre specialitățile pentru care au rămas locuri neocupate până spre final se numără anestezia și terapia intensivă, medicina de urgență, dar și chirurgia. Dintre cei 840 de candidați rămași fără loc, în jur de 200 sunt absolvenți ai promoției din acest an. Restul sunt fie absolvenți din anii trecuți, care nu au reușit să obțină un loc la rezidențiat la încercările anterioare, fie medici specialiști care au vrut să urmeze un al doilea rezidențiat.

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Atât candidații care au reușit să își aleagă o specialitate, cât și cei rămași fără locuri au descris situația din acest an drept una fără precedent.

Problema este că, deși numărul candidaților a crescut, locurile și posturile scoase la concurs au fost suplimentate cu doar aproximativ 140 față de anul trecut. Sunt tineri care au petrecut șase ani pe băncile facultății, care s-au pregătit luni întregi pentru acest examen și care au promovat acum concursul, dar care nu au unde să-și continue pregătirea.

Paradoxal, această criză vine într-un moment în care spitalele din România se confruntă deja cu un deficit major de personal medical, iar numeroase unități sanitare au nevoie de medici, inclusiv în specialități esențiale. Surse Observator spun că autoritățile caută acum soluții pentru a rezolva această situație și încearcă să găsească posibilități de suplimentare a numărului de locuri și de posturi. Rămâne de văzut, totuși, care va fi decizia finală.