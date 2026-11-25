Paul şi Paula. Prieteni de trei decenii şi în inimile românilor de ani şi ani. Este vorba de Fuego şi Paula Seling, care, la 25 de ani de la lansarea piesei "Împodobeşte, mamă, bradul!", au pregătit o variantă aniversară. Şi nu e singura surpriză. Au vorbit despre toate acestea, ba chiar mai mult, într-un interviu pentru Observator.

Paul Surugiu - Fuego şi Paula Seling, au cântat, pentru Observator, reeditarea piesei „Împodobește, mamă, bradul!”. Au trecut 25 de ani de la lansarea melodiei originale şi cei doi artişti, buni prieteni, au hotărât că e vremea pentru un remake.

FUEGO: Da, m-am gândit că în fiecare an trebuie să vii cu o noutate atunci când vine vorba de împodobitul bradului.

PAULA SELING: Vă oferim, iarna aceasta, acest cântec, această sublimă variantă, iar, așa cum fiecăruia ne place să luăm haine noi, să venim și cu ceva nou, mai avem un colind. Se numește „Floare albă de lumină”, pe care vi-l vom oferi din tot sufletul, să-l colindați.

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Așa cum Paul a făcut anul acesta 50 de ani de viață și 35 de ani de carieră, eu, la anul, fac 30 de ani de carieră.

CRISTINA PETRESCU: Cum te simți la cei 35 de ani de carieră? Nu te întreb de cei 50 de ani.

FUEGO: Mă simt bine. E logic că am mai îmbătrânit niște ani și am încărunțit, dar iau viața așa cum vine, cu bucurii, cu tristeți, cu lacrimi, cu veselii, că așa-i viața.

CRISTINA PETRESCU: Nu pot să nu te întreb, Paul: ție cine îți împodobește bradul, până la urmă?

FUEGO: Anul trecut nu l-am împodobit.

CRISTINA PETRESCU: Că ești plecat mereu!

FUEGO: Pe 1 ianuarie l-am împodobit și l-am ținut până în martie.

PAULA SELING: Te-am luat! Eu l-am ținut până în iunie.

FUEGO: Tu l-ai ținut până în iunie? Nu cred!

Noi, care avem turneele de atâția ani, nu ne bucurăm de sărbători decât în ianuarie. Chiar mama zicea: „Strânge, mă, bradul, că deja suntem la sfârșitul lui februarie!”.

Acum nu se mai împodobește bradul cum se împodobea la noi pe vremuri, pe 24, seara. Acum, toate magazinele, toate marketurile, de pe 1-2 noiembrie, deja sunt pline.

CRISTINA PETRESCU: De câți ani sunteți prieteni?

FUEGO: Din '95.

CRISTINA PETRESCU: De atunci vă știți. 1995!

FUEGO: Din '95.

PAULA SELING: Mai știi ce impresie ți-a făcut Paula atunci, la prima vedere?

FUEGO: Eu cred că Paula nu s-a schimbat.

PAULA SELING: Ce drăguț ești!

FUEGO: Vorbesc serios. Ești așa cum te-am cunoscut eu când erai tânără.

E important ca, în momentul în care ajungi să fii un nume cunoscut, să nu te schimbi, să rămâi cu cei șapte ani de acasă. Consider că și eu, și Paula am primit acești șapte ani de acasă și nu ne-am schimbat, am rămas la fel.

Tot timpul spun că noi nu suntem vedete, noi suntem la fel ca voi, numai că, prin prisma profesiei noastre, trebuie să apărem, să ne cântăm arta noastră, muzica noastră.

CRISTINA PETRESCU: Că tot suntem la masă, ce nu vă lipsește niciodată de la masa de Crăciun?

FUEGO: Mie niciodată nu mi-a lipsit răcitura. La voi se cheamă piftie. Răcitura aceea clară, de te uiți în farfurie și vezi toate bunătățile puse de mama și de bunica, nu cu grăsime deasupra.

Răcitura ardelenească nu ne-a lipsit niciodată și nici vinetele făcute de bunica mea. Vinetele cu maioneză și cu ceapă, așa se fac la noi, în Ardeal. Astea nu ne-au lipsit de la masa de sărbătoare, nici cozonacul cu nucă și cu mac.

PAULA SELING: Sarmalele! Eu la sarmale tânjesc. Eu, nemâncând produse de origine animală, mama îmi face sarmale cu soia și ciuperci, care sunt cel puțin la fel de bune ca alea originale.

FUEGO: Salată de boeuf fără boeuf, cu maioneză din caju. Știu că sună ciudat, dar sunt foarte bune. Am gustat, că odată a adus caju. Nu știam ce e ăla caju, vă dați seama! Iaurt de caju, smântână de caju și sana de caju. Doamne, atât sunt de gustoase!

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