Neil, elefantul de mare sudic, devenit celebru în Tasmania pentru aparițiile sale neobișnuite printre oameni, s-a întors în ocean după o nouă vizită care a atras mii de curioși. Deși animalul nu a atacat niciodată oameni, specialiștii avertizează că popularitatea sa și dimensiunile impresionante pe care le va atinge în următorii ani ar putea crea probleme atât pentru comunitate, cât și pentru propria lui siguranță.

Neil, un elefant de mare sudic în vârstă de aproximativ cinci ani, a părăsit în această săptămână țărmurile Tasmaniei, după ce a petrecut mai multe zile în apropierea orașului Hobart. Acolo, a atras mii de vizitatori și a devenit din nou vedeta rețelelor sociale.

La maturitate va cântări peste 3,6 tone

În prezent, animalul cântărește aproape o tonă, însă biologii spun că, odată ajuns la maturitate, ar putea depăși 3.600 de kilograme și cinci metri lungime. Elefantul de mare sudic este cea mai mare specie de focă din lume.

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În timpul celei mai recente vizite, Neil a fost surprins urmărind turiști, blocând drumuri, lovind stâlpi de circulație, răsturnând conuri rutiere și chiar balansând o dubă parcată. Deși comportamentul său a stârnit amuzamentul celor prezenți, autoritățile subliniază că animalul nu a manifestat până acum agresivitate față de oameni.

Neil s-a născut în 2020 pe coasta Tasmaniei, un lucru rar pentru această specie. În mod normal, elefanții de mare sudici se nasc pe insula Macquarie, aflată la aproximativ 1.500 de kilometri spre sud, iar ulterior revin în același loc pentru reproducere.

Cercetătorii cred că mama lui Neil nu a mai ajuns la colonia obișnuită înainte de a naște, motiv pentru care animalul consideră acum plajele Tasmaniei drept „acasă”.

Specialiștii explică faptul că Neil revine pe uscat de câteva ori pe an pentru năpârlire, reproducere și pentru perioadele de „haul-out”, când masculii tineri învață comportamentele necesare competiției pentru femele.

Cum în Hobart nu există alți elefanți de mare cu care să interacționeze, Neil își consumă energia împingând mașini, indicatoare și alte obiecte pe care le întâlnește în oraș.

Popularitatea lui a crescut spectaculos în ultimii ani, potrivit CNN. Animalul are pagini dedicate pe rețelele sociale, apare în reclame locale și este considerat un adevărat simbol al Tasmaniei.

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Autoritățile avertizează asupra pericolului

La ultima sa apariție, mii de persoane s-au adunat pentru a-l vedea, în ciuda apelurilor repetate ale autorităților de a păstra distanța. Reprezentanții Departamentului pentru Resurse Naturale și Mediu avertizează că apropierea de un animal sălbatic de asemenea dimensiuni poate provoca accidente grave, chiar și printr-o simplă mișcare.

Pentru a preveni incidentele, Neil a fost supravegheat permanent de echipe de pază pe durata șederii sale pe uscat.

Experții spun că viitorul lui Neil rămâne incert. În scenariul ideal, acesta ar ajunge într-o zi pe insula Macquarie și s-ar alătura coloniei de elefanți de mare.

Până atunci, este posibil ca animalul să continue să revină pe plajele și străzile Tasmaniei, iar comunitatea va trebui să găsească soluții pentru a conviețui în siguranță cu unul dintre cei mai neobișnuiți și îndrăgiți locuitori ai insulei.