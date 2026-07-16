Momentul în care un avion de luptă a zburat la câțiva metri deasupra unei plaje aglomerate din SUA

Un avion Blue Angels, escadrila de demonstrații aeriene a Marinei Statelor Unite, a efectuat un zbor la altitudine foarte joasă deasupra unei plaje din Florida, plină de turiști. Curentul puternic produs de avion a ridicat nisipul și mai multe obiecte de pe plajă, spre uimirea oamenilor.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 15 iulie, deasupra unei plaje aglomerate din Pensacola, Florida, în timpul show-ului aviatic "Breakfast with the Blues".

O filmare surprinsă de un martor arată momentul în care avionul, un Boeing F/A-18 Super Hornet, zboară la doar câțiva metri de plajă, atât de jos, încât scaunele și umbrelele au fost aruncate în aer.

Dacă martorii s-au declarat uimiți de gestul pilotului, nu la fel de impresionate au fost autoritățile. Oficialii escadrilei au transmis că vor face o anchetă. Nu au fost raportați răniți în urma cascadoriei.

Articolul continuă după reclamă

"În timpul unei manevre de sosire, o aeronavă a zburat mai jos decât prevăd profilele standard de zbor, provocând o perturbare pe plajă, care a afectat scaunele și umbrelele civililor. Siguranța comunității, a spectatorilor și a piloților reprezintă cea mai importantă prioritate. Conducerea echipei analizează circumstanțele manevrei și desfășoară o verificare amănunțită, pentru a se asigura că toate operațiunile respectă standardele stricte de siguranță ale Marinei și ale Administrației Federale a Aviației", a transmis escadrila.

"Vin aici de zece ani și nu am văzut niciodată în viața mea un asemenea zbor. Am crezut, literalmente, că vom fi loviți de Blue Angels, dar a fost uimitor", a povestit un martor.

Săptămâna trecută, opt piloți de elicopter ai Gărzii Naționale din Carolina de Sud au zburat la joasă altitudine deasupra unei plaje aglomerate în timpul evenimentului "Salute from the Shore", organizat pe 4 iulie.

Inițial suspendați pentru gestul lor, au fost iertați la intervenția secretarului Apărării, Pete Hegseth. "Vom rezolva această problemă. Continuați, patrioților", a scris şeful Pentagonului pe X.

În luna martie, Hegseth a anulat și suspendarea echipajelor a două elicoptere de atac Apache care au survolat locuința cântărețului Kid Rock, susținător al lui Donald Trump.

"Nicio pedeapsă. Nicio anchetă", a răspuns atunci Hegseth, după ce un purtător de cuvânt al Armatei a anunțat că echipajele urmau să fie suspendate.