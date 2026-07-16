După zeci de ani de muncă, mulţi români își mai doresc un singur lucru: să se bucure de liniștea pensiei. Se retrag și lasă loc generațiilor tinere. Statisticile europene arată că România este țara cu cei mai puțini pensionari rămași în câmpul muncii. Pentru cei care continuă să lucreze şi după ce împlinesc vârsta la care vest-europenii vizitează lumea, motivația nu este dorința de a rămâne activi, ci imposibilitatea de a se descurca cu bruma de bani pe care o primesc de la stat.

Olimpia Cojocaru are 77 de ani. A lucrat ca laborantă în industria textilă și s-a pensionat la doar 50 de ani. După mai bine de trei decenii petrecute la serviciu, a simțit că a venit vremea să se bucure de timpul ei.

"De abia aşteptam să ajung la pensie. Ştiţi cum e, abia aştepţi să. Am făcut 31 de ani de serviciu, suficient. Am fost plecată la munte, la mare, am fost, nu am stat. Ca să fac o ieşire vin în parc, îmi beau cafeau aici, o plimbare şi merg acasă, la odihnă", a spus Olimpia Cojocaru, pensionară.

Problemele de sănătate îi împiedică pe mulți pensionari să mai muncească

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Povestea ei este, de altfel, cea mai întâlnită în România. Din cei aproape cinci milioane de pensionari, patru milioane şi jumătate nu mai lucrează de când au ieşit la pensie. Un milion dintre ei au sub 65 de ani.

"Am lucrat şi am lucrat în trei ture, a fost foarte greu, stresul cronic. Şi din cauza sănătăţii nu mai pot să fac faţă". "Eu am probleme de sănătate şi mă străduiesc să mă îngrijesc de sănătate, ce să mai muncesc, că abia stau în picioare aşa", au spus pensionarii.

"Vedem că speranţa de viaţă sănătoasă după pensionare este mai scăzută în România, decât restul UE, ceea ce ne arată că, pe de altă parte un alt motiv este determinat şi de starea de sănătate a persoanelor. Pur şi simplu nu mai au capacitatea fizică de a continua activitatea profesională", a afirmat un sociolog.

Aproape 800.000 de seniori continuă să lucreze după pensionare

Sunt însă aproape 800 de mii de seniori care au continuat să aibă un job în paralel.

"Şi pentru rotunjirea veniturilor, şi pentru că puteam. Îmi era urât aşa acasă, o întrerupere bruscă a activităţii", a afirmat un domn.

Dacă la nivelul UE principalul motiv pentru care cei care au împlinit vârsta de pensionare continuă să muncească este dorinţa de a fi activi şi plăcerea de a munci, într-o proporţie de peste 36%, şi abia apoi nevoile financiare cu un procent de aprox. 29%, lucrurile stau invers în România. Aproape 55% dintre românii care au ieşit la pensie şi au ales să continue să muncească faca cest lucru pentru că nu le ajung banii.

În România, bărbații ies la pensie la 65 de ani, iar vârsta standard de pensionare pentru femei crește treptat și va ajunge la același prag până în 2035. Pensia minimă garantată este în acest moment de 1.281 de lei pe lună.