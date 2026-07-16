Grecia blochează noile sancțiuni împotriva Rusiei ca să protejeze compania unui miliardar grec

Grecia blochează noul pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei pentru a proteja compania Dynagas a miliardarului grec George Prokopiou, scrie Financial Times.

Grecia blochează de o săptămână aprobarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei care ar interzice transportul gazului natural lichefiat rusesc către țări din afara Uniunii. Atena se opune sancțiunilor deoarece acestea ar lovi direct Dynagas, compania de transport maritim a magnatului grec George Prokopiou, scrie FT.

Grecia se opune noului pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei

Dynagas s-a specializat în transportul gazului natural lichefiat rusesc provenit de la uzina Yamal din regiunea arctică. În ultimii 3 ani a obținut cel puțin 915 milioane de dolari din transportul țițeiului rusesc, mai mult decât orice altă companie grecească din domeniu.

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Dynagas operează 27 de nave pentru transportul gazelor, potrivit unui portal de date maritime, inclusiv o treime din flota de nave din clasa Arc7, construite special pentru navigația în condițiile extreme din zona arctică.

Ambasadorul Greciei la UE ar fi spus la Bruxelles că Dynagas ar fi ruinată de sancțiuni. Amintim că pentru că adoptarea pachetului este nevoie de acordul tuturor statelor membre, opoziția Greciei fiind suficientă pentru a bloca temporar măsura.

Problema este că și alte măsuri, incluse în pachet, precum sancțiuni împotriva unor noi bănci, rețele de criptomonede și companii din industria militară, sunt în aer.

Pachetul include și un mecanism de reducere a plafonului de preţ pentru țițeiul rusesc, peste care companiile nu îl pot cumpăra și transporta legal. Pentru că statele UE nu ajunseseră încă la un acord asupra noului mecanism, ambasadorii au prelungit temporar plafonul existent, de 44,10 dolari pe baril, cu o săptămână.

Fără această prelungire, pragul ar fi putut crește automat odată cu scumpirea petrolului pe piețele internaționale, provocată de războiul din Iran. Prelungirea permite analizarea implicațiilor economice și tehnice ale sancțiunilor, inclusiv ale interdicției privind transportul GNL, potrivit unui oficial UE.

Unii diplomați europeni susțin că toate statele membre au companii care au pierdut afaceri în urma sancțiunilor impuse pentru a slăbi economia rusă și a reduce veniturile Moscovei.

"Desigur, statele membre au diverse motive pentru a se opune. Obiectivul nostru este să ajungem la un acord. Dacă nu reușim, atunci începem să lucrăm la Planul B", a transmis Kaja Kallas, șefa diplomației UE

Cine controlează flota de nave speciale pentru zona arctică

Dynacom a fost printre primele companii care și-au asumat riscul de a trimite petroliere prin Strâmtoarea Ormuz în primele săptămâni ale războiului declanşat de SUA şi Israel în Iran.

De la începutul anului 2025, Dynagas a transportat peste 10 milioane de tone de GNL rusesc, folosind 11 nave, care au efectuat 144 de transporturi, potrivit calculelor Financial Times.

Grecia susţine că Dynagas nu ar putea folosi navele Arc7 în altă parte și ar fi obligată să le vândă unor entități din afara Occidentului. Nvele au sisteme speciale de propulsie și o tehnologie complexă, motiv pentru care fiecare costă aproximativ 300 de milioane de dolari.

Dynagas operează doar o parte din această flotă. Celelalte nave sunt operate de Seapeak, companie controlată de fondul american Stonepeak, și de compania japoneză Mitsui OSK Lines, iar una aparține companiei ruse Sovcomflot.

În primele șase luni din 2026, țările europene au cumpărat 9,89 milioane de tone de gaz natural lichefiat rusesc, adică aproape toată producţia de la uzina Yamal din Siberia. Principalii cumpărători au fost Franța, Belgia și Spania. Pentru aceste livrări statele UE ar fi plătit Moscovei 6 miliarde de euro.