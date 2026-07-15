Un bărbat de 45 de ani din Galaţi a murit de îngrijorare pentru fiica lui, care făcuse accident cu maşina. S-a urcat imediat la volan şi a plecat să vadă ce a păţit. Pe drum, însă, a făcut infarct şi nu a putut fi resuscitat. Nu a mai apucat să afle că era vorba despre o tamponare uşoară în care nimeni nu a fost rănit.

În timp ce şoferiţa completa actele după tamponarea minoră, tatăl ei se îndrepta spre locul accidentului ca să o ajute. Când mai avea câteva minute până să ajungă, inima lui nu a mai rezistat emoţiilor.

"Era în maşină şi a făcut un infarct. Soţia era cu el şi deodată a făcut ahhh şi s-a învineţit la faţă. Avea probleme cu inima", povesteşte nepotul.

Şoferul abia a mai avut putere să facă o ultimă manevră ca să evite un accident.

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Bărbatul se afla la volanul maşinii. A tras pe dreapta, iar soţia a ieşit speriată din maşină şi a strigat disperată după ajutor la oamenii care locuiesc în zonă.

"Striga "Ajutor, ajutor!". Era soţia. Ea ţipa ca din gură din şarpe. Instinctul de tată, protector, să te duci să salvezi copilul", povesteşte o martoră.

Mai mulţi şoferi au oprit şi au încercat să îl resusciteze. La fel şi echipajul unei ambulanţe aflate în misiune.

"Colegii mei se deplasau de la Tecuci către Galaţi cu pacient pe care îl preluaseră de acolo. Au observat că pe marginea drumului i se acorda primul ajutor unui bărbat. Au oprit! Au continuat resuscitarea avansată timp de 40 de minute fără niciun rezultat", spune Dr Liliana Dragomir, șef UPU SMURD.

Potrivit legii, şoferii care suferă de boli cronice, printre care cardiace şi diabet, îşi pot pierde dreptul de a conduce. Medicul de familie sau doctorul de specialitate are obligaţia să anunţe Poliţia când consideră că un pacient nu mai este apt să conducă şi poate deveni un pericol pentru el şi ceilalţi şoferi. Sesizări pot face, însă, şi rudele sau oricine are cunoştinţă despre o astfel de situaţie.