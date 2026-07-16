Protest rar în Ucraina: Mii de oameni indignaţi de decizia lui Zelenski de a-l demite pe ministrul Apărării

Volodimir Zelenski se confruntă cu un val puternic de critici în urma deciziei de a-l demite pe popularul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, un antreprenor de 35 de ani numit în funcţie în ianuarie anul acesta. Mii de persoane au protestat atât la Kiev, cât și în alte orașe din țară.

Decizia lui Volodimir Zelenski de a-l înlătura pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a provocat o criză politică și un val de nemulțumire publică. Extrem de popular în Ucraina, Fedorov este apreciat deoarece este perceput că a modernizat Ministerul Apărării, a accelerat achizițiile de arme și producția de drone și a redus o parte din birocrație. Susținătorii săi spun că aceste reforme au ajutat Ucraina să reziste mai eficient armatei ruse pe front.

Proteste la Kiev faţă de decizia lui Zelenski

Ucrainenii au ieșit în stradă și au cerut ca el să rămână în funcție, cu pancarte pe care erau scrise mesaje: "Fedorov este ministrul Apărării", "De ce?", "Nu atingeți ce funcționează", "Lăsați-l pe Fedorov", "Aduceți-l înapoi pe Fedorov", "Puterea aparține în continuare poporului". Totodată, au scandat "Nu suntem fraieri!" și "Rușine!". Situația amintește de episodul de vara trecută, când Zelenski și Parlamentul de la Kiev au fost acuzați de subminarea independenței instituțiilor anticorupție ale țării, iar în urma protestelor au renunțat la legile controversate.

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Potrivit Financial Times, Fedorov se afla de mai multe luni într-un conflict cu comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski şi alţi generali iar divergențele vizau modul în care Ucraina ar trebui să ducă războiul, organizarea forțelor armate, achizițiile de armament și strategia militară. Disputa ar fi devenit atât de serioasă, încât Zelenski s-ar fi săturat de tensiunile dintre ei.

De cealaltă tabără, bloggerii militari ruși s-au bucurat de plecarea lui Fedorov, pe care îl consideră responsabil de dezvoltarea dronelor ucrainene, digitalizarea armatei și întreruperea accesului la Starlink pentru armata rusă. Din perspectiva lor, îndepărtarea lui Fedorov ar putea încetini modernizarea armatei ucrainene și ar putea afecta reorganizarea Ministerului Apărării.

Potrivit Financial Times, aceasta este una dintre cele mai importante manifestaţii de opoziție față de Zelenski de la începutul invaziei ruse, în 2022. Scandalul a scos la iveală diviziuni și în interiorul majorității din Parlament, care până acum i-a susținut, în general, deciziile lui Zelenski. Aleșii din partidul de guvernare au avertizat că nu există suficiente voturi pentru aprobarea candidatului propus de președinte. Potrivit presei ucrainene, Zelenski ar intenționa să-l pună în locul lui Fedorov pe Ihor Klîmenko, care este în prezent ministru interimar al Afacerilor Interne.

De ce sunt ucrainenii indignați de demiterea lui Fedorov

Nemulțumirea nu vine doar din partea populației. Pavlo Ielizarov, comandant al unei unități de drone și adjunct al conducerii Forțelor Aeriene, și-a dat şi el demisia în semn de protest, susținând că îndepărtarea lui Fedorov ar afecta capacitatea de apărare a țării.

Deși remanierea este mai amplă și include și numirea unui nou prim-ministru, nimic nu a provocat o confuzie, un șoc și o furie mai mari în rândul ucrainenilor decât demiterea lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării, scrie Kyiv Post.

Presa de la Kiev scrie despre teorii ale conspiraţiei că întreaga remaniere guvernamentală a fost orchestrată exclusiv pentru a-l înlătura pe popularul ministru al Apărării, pentru că Parlamentul nu ar vota niciodată direct pentru demiterea lui Fedorov, iar societatea nu ar accepta o astfel de decizie.

Cine este Mihailo Fedorov

Mihailo Fedorov era extrem de popular chiar și înainte de război. Cel mai tânăr ministru din guvern, educat în Statele Unite, Fedorov a înțeles potențialul digitalizării și a coordonat dezvoltarea unei aplicații prin care ucrainenii puteau folosi documente digitale, solicita servicii publice, obține certificate și plăti facturi fără să mai stea la cozi.

După începutul războiului, Fedorov s-a implicat în achiziția și producția dronelor, în dezvoltarea sistemelor digitale de comandă și în colaborarea cu voluntari, militari și producători de tehnologie.

La începutul anului, a fost numit să conducă Ministerul Apărării, iar în ultimele șase luni a reușit să accelereze achiziția de drone, să dezvolte capacitățile Ucrainei de a lovi ținte aflate la distanță, să digitalizeze achizițiile militare și să introducă noi tehnologii în armată, precum și să asigure transparența contractelor și a licitațiilor. refomele sale ar fi deranjat anumite grupuri de influenţă din armată şi sectorul apărării, mai scrie presa ucraineană.