O fetiţă din România a fost uitată de părinţi într-o benzinărie din Ungaria. Familia se întorcea din Spania

O fetiţă din România a fost uitată de părinţi într-o benzinărie din Ungaria, în timp ce familia se întorcea din Spania. Cazul a fost prezentat pe grupul de Facebook Voluntari din Europa de o româncă.

Copila nu avea nici un act asupra ei, iar poliţia din Ungaria a fost anunţată. Din fericire, cazul s-a încheiat cu bine, iar părinţii au fost găsiţi rapid.

„Bună ziua! Vă rog să mă ajutați cu găsirea părinților. Acum 5 minute s-a găsit o fată pe numele Maria, într-un OMV de lângă KFC din Ungaria. Spune că a venit din Spania cu părinții, merge spre Calafat și au uitat-o în OMV.

Părinţii au fost găsiţi

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Telefonul și bagajul au rămas în mașina părinților. Am anunțat și poliția, este cu ea acum, dar ne roagă dacă o putem ajuta prin rețelele de socializare deoarece nu are documente și nu știe prea multe despre rudele din România”, a transmis femeia care a descoperit copilul.

Mesajul a fost distribuit masiv, iar părinţii au fost găsiţi. „Mulțumesc frumos de ajutor! Sunteți un grup minunat! Cazul este rezolvat ! S-au găsit părinții!”, a scris românca.