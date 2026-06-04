Sfârşit cumplit pentru un băiat de 9 ani din localitatea Limanu, judeţul Constanţa care a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări. Copilul se juca într-o curte abandonată, care ar aparţine Gărzii de Coastă. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele tragicului eveniment.

O joacă aparent nevinovată s-a transformat într-o tragedie fără margini. Băiatul în vârstă de 9 ani a fost prins sub capacul de beton al unei canalizări. Echipajele medicale ajunse de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Tragedia a șocat întreaga comunitate. Localnicii spun că în zona respectivă sunt depozitate mai multe elemente din beton rezultate în urma unor lucrări, iar circumstanțele exacte în care copilul a fost prins sub capacul de canalizare sunt acum investigate de anchetatori.

Copilul era elev în clasa a doua și era descris drept un copil cuminte și ascultător. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la medicină legală pentru efectuarea necropsiei.

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Anchetatorii încearcă să stabilească acum dacă existau măsuri de siguranță și cine se face responsabil pentru producerea acestei tragedii.