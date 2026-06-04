În perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ambarcațiunile nu vor mai putea depăși în zona localităților viteza de 5 kilometri pe oră. Asta prevede un nou proiect de lege adoptat de Senat. În cazul depăşirii acestei viteze amenzile sunt stabilite între 250 lei şi 1.000 lei. Iniţiatorii proiectului spun că noile reguli au fost necesare din cauza intensificării traficului în Deltă, în special în zonele locuite.

Senatul a adoptat pe 2 iunie proiectul de lege care stabileşte o limită maximă de viteză de 5 km/h pentru ambarcaţiunile care circulă în anumite zone din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Măsura este menită să protejeze ecosistemul fragil al Deltei, afectat de traficul naval rapid, inclusiv de excursiile turistice de o zi.

Iniţiativa modifică şi completează Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. Potrivit proiectului, limita de 5 km/h se va aplica pe canalele secundare, lacurile şi braţele minore ale Dunării.

Sunt exceptate de la această regulă braţele principale ale Dunării - Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe -, zonele intravilane ale localităţilor, precum şi punctele de acostare şi staţionare.