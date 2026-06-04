Video Inflaţia îi face pe români să taie din cumpărături şi din drumurile cu maşina. Ce arată datele INS
Statistica oficială ne confirmă că strângem tot mai mult cureaua şi cumpărăm din ce în ce mai puţin, de la haine şi electronice până la mâncare. Prudenţa e noul stil de viaţă, după ce inflaţia ne-a mâncat puterea de cumpărăre.
Datele venite în această dimineaţă de la INS arată că aprilie a fost a 9-a lună la rând în care consumul a fost pe scădere. Chiar şi cu toate cumpărăturile de Paşte şi cu scumpiri în medie de peste 10%, cifra de afaceri a magazinelor a scăzut cu 1,4% faţă de martie şi cu peste 5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Am cumpărat mai puţine alimente şi produse nealimentare şi nu ne-am mai alimentat maşina. Benzinăriile au înregistrat o scădere a încasărilor de 5% faţă de martie. Iar aceasta este o comparaţie doar de la lună la lună.
Pe scurt, tendinţa este clară. Nu mai plecăm cu cărucioarele pline din magazine, tăiem masiv de pe listă tot ce nu reprezintă o urgență sau o necesitate strictă şi decidem să fim pietoni când maşina ajunge să consume mai mult decât noi.