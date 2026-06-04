Statistica oficială ne confirmă că strângem tot mai mult cureaua şi cumpărăm din ce în ce mai puţin, de la haine şi electronice până la mâncare. Prudenţa e noul stil de viaţă, după ce inflaţia ne-a mâncat puterea de cumpărăre.

Datele venite în această dimineaţă de la INS arată că aprilie a fost a 9-a lună la rând în care consumul a fost pe scădere. Chiar şi cu toate cumpărăturile de Paşte şi cu scumpiri în medie de peste 10%, cifra de afaceri a magazinelor a scăzut cu 1,4% faţă de martie şi cu peste 5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Am cumpărat mai puţine alimente şi produse nealimentare şi nu ne-am mai alimentat maşina. Benzinăriile au înregistrat o scădere a încasărilor de 5% faţă de martie. Iar aceasta este o comparaţie doar de la lună la lună.

Pe scurt, tendinţa este clară. Nu mai plecăm cu cărucioarele pline din magazine, tăiem masiv de pe listă tot ce nu reprezintă o urgență sau o necesitate strictă şi decidem să fim pietoni când maşina ajunge să consume mai mult decât noi.