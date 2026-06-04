Surse: Nicuşor Dan ar urma să îl desemeneze astăzi pe Eugen Tomac pentru funcția de premier

După încă o rundă de negocieri, potrivit surselor Observator, preşedintele Nicuşor Dan ar urma să îl desemeneze în partea a doua a zilei, în jurul orei 18:00, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Totuşi, misiunea se anunţă dificilă, în condiţiile în care partidele nu susţin, cel puţin pentru moment, formula unui executiv tehnocrat.

Surse Observator spun că în doar câteva ore președintele Nicuşor Dan va anunța oficial desemnarea lui Eugen Tomac în fruntea unui guvern tehnocrat. După acest moment potrivit Constituției, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție pentru a-și forma cabinetul, pentru a prezenta un program de guvernare și pentru a cere în final votul de încredere al Parlamentului.

Nicuşor Dan merge înainte cu Tomac ca premier - Surse

Practic în aceste 10 zile, Eugen Tomac după momentul desemnării, va începe negocieri cu liderii partidelor pro-europene și va încerca să-și asigure o majoritate în Parlament. Ar avea nevoie de cel puțin 233 de voturi la momentul votului de învestire pentru a fi instalat în funcție la Palatul Victoria, însă are o misiune extrem de complicată. Asta pentru că în ultimele zile, liderii din PNL, USR și UDMR au respins public ideea unui guvern tehnocrat, de altfel și în discuțiile purtate ieri cu șeful statului, atât Ilie Bolojan cât și Dominic Fritz, i-au transmis lui Nicuşor Dan potrivit surselor Observator, că PNL și USR nu vor accepta sub nicio formă un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac în care însă PSD să aibă influență reală și să controleze din umbră deciziile executivului.

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De cealaltă parte însă, social-democraţii spun surse politice și ar fi dispuși să voteze un guvern condus de Eugen Tomac cu o condiție aceea ca în eșaloanele inferioare ale guvernului PSD să-și instaleze oamenii, adică prefecți și la secretari de stat, chiar dacă, evident, miniștrii unui guvern condus de Eugen Tomac ar fi miniștrii tehnocraţi. Social-democraţii așteaptă să vadă mai întâi lista miniștrilor, apoi programul de guvernare propus de premierul desemnat Eugen Tomac și abia apoi vor lua o decizie în partid. Însă, în acest moment desemnarea lui Eugen Tomac se face fără ca președintele Nicușor Dan să fie sigur că acesta are deja o majoritate conturată în Parlament.

Reamintim că șeful statului a spus în trecut că va desemna un premier abia în momentul în care va avea certitudinea că acesta va trece de votul de învestire al Parlamentului. Ori, în acest moment, misiunea lui Eugen Tomac va fi una extrem de complicată. Va merge, practic, la fiecare dintre liderii partidelor pro-europene și va încerca să negocieze cu aceștia pentru a-și asigura o majoritate în Parlament.

Ce urmează dacă guvernul Tomac va fi respins de Parlament

Greu de crezut că fără voturile Partidului Național Liberal, fără voturile USR și fără voturile UDMR, un astfel de cabinet ar putea să treacă pentru că, evident, ar avea nevoie de voturile partidelor suveraniste. Cei de la AUR au spus clar că nu vor vota decât un guvern condus de un prim ministru propus de ei, iar șeful statului a spus în repetate rânduri că nu va accepta nicio formulă de guvernare susținută de partidele suveraniste.

Practic, se joacă totul la voturile celor din PNL, USR și UDMR și, surse Observator, spun că Ilie Bolojan și Dominic Fritzi au transmis ieri președintelui că ar putea accepta doar un guvern tehnocrat în exclusivitate, un guvern în care PSD să nu aibă niciun fel de influență, astfel încât să nu controleze deciziile Executivului.

Dacă însă, după momentul votului, guvernul condus de Eugen Tomac va fi respins de Parlament, atunci, întreaga procedură se va relua de la zero. Practic, președintele Nicușor Dan ar trebui să cheme din nou liderii partidelor din Parlament la consultări și să vină ulterior cu o nouă propunere de prim-ministru.