"48 de ore până la iad". Anunţul lui Donald Trump, după ultimatumul de 10 zile pe care Iranul l-a ignorat

Gardienii Revoluţiei anunţă că au vizat în Golf o navă cu legături cu Israelul

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a Republicii Islamice, a declarat sâmbătă că a vizat o navă având legătură cu Israelul într-un atac cu drone în Golf şi că nava a luat foc, informează AFP.

Pe site-ul său Sepah News, IRGC a declarat că a vizat o navă comercială, MSC Ishyka, "aparţinând regimului israelian şi arborând pavilionul unei ţări terţe", în portul Khalifa Bin Salman din Bahrain.

Forţele navale ale IRGC au susţinut anterior într-un mesaj postat pe platforma X că nava a fost atacată "în Strâmtoarea Ormuz" şi a luat foc.

Site-ul MarineTraffic a relatat că nava, arborând pavilion liberian, era ancorată în portul din Bahrain vineri seara.

Separat, comandamentul militar comun iranian Khatam al-Anbiya a afirmat sâmbătă că Iranul a folosit vineri un nou sistem de apărare aeriană pentru a viza un avion de vânătoare american, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al comandamentului militar comun a declarat că ţara va "obţine cu siguranţă controlul deplin" asupra spaţiului său aerian, potrivit presei de stat iraniene.