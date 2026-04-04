"48 de ore până la iad". Anunţul lui Donald Trump, după ultimatumul de 10 zile pe care Iranul l-a ignorat

Război în Iran, ziua 36. Donald Trump a ameninţat că va "dezlănţui iadul" împotriva Iranului, dacă liderii de la Teheran nu vor accepta un acord şi nu vor redeschide strâmtoarea Ormuz în următoarele 48 de ore. Forțele iraniene au doborât, vineri, pentru prima dată de la începutul conflictului, două avioane militare ale SUA. Unul dintre militari a fost recuperat de americani, însă cel de-al doilea este în continuare de negăsit, în timp ce asupra echipajelor de intervenție s-a tras inclusiv în timpul misiunii de salvare. În paralel, două elicoptere Black Hawk au fost lovite în aer, chiar în timp ce transportau un pilot rănit, iar bilanțul atacurilor continuă să crească. Situația este amplificată și de reacțiile de la Teheran, unde Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a ironizat eforturile Statelor Unite de a găsi militarul dispărut. 

de Redactia Observator

la 04.04.2026 17:36
04.04.2026, 21:07

Gardienii Revoluţiei anunţă că au vizat în Golf o navă cu legături cu Israelul

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a Republicii Islamice, a declarat sâmbătă că a vizat o navă având legătură cu Israelul într-un atac cu drone în Golf şi că nava a luat foc, informează AFP.

Pe site-ul său Sepah News, IRGC a declarat că a vizat o navă comercială, MSC Ishyka, "aparţinând regimului israelian şi arborând pavilionul unei ţări terţe", în portul Khalifa Bin Salman din Bahrain.

Forţele navale ale IRGC au susţinut anterior într-un mesaj postat pe platforma X că nava a fost atacată "în Strâmtoarea Ormuz" şi a luat foc.

Site-ul MarineTraffic a relatat că nava, arborând pavilion liberian, era ancorată în portul din Bahrain vineri seara.

Separat, comandamentul militar comun iranian Khatam al-Anbiya a afirmat sâmbătă că Iranul a folosit vineri un nou sistem de apărare aeriană pentru a viza un avion de vânătoare american, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al comandamentului militar comun a declarat că ţara va "obţine cu siguranţă controlul deplin" asupra spaţiului său aerian, potrivit presei de stat iraniene.

04.04.2026, 20:10

SUA au reținut două rude de-ale lui Qassem Soleimani. Le-au fost anulate green cardurile

Agenți federali americani au reținut-o pe nepoata și pe strănepoata fostului comandant militar iranian Qassem Soleimani, după ce secretarul de stat Marco Rubio le-a revocat statutul de rezident permanent, a anunțat, sâmbătă, Departamentul de Stat, potrivit Reuters.

"Hamideh Soleimani Afshar și fiica sa se află acum în custodia Serviciului american pentru Imigrări și Vămi (ICE)", se arată într-un comunicat oficial, care precizează că Marco Rubio le-a retras și "green card"-urile.

Qassem Soleimani a fost ucis în ianuarie 2020, în urma unui atac aerian american la Bagdad, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump.

Potrivit Departamentului de Stat, Hamideh Soleimani Afshar ar fi susținut guvernul iranian și propaganda acestuia. De asemenea, autoritățile americane au transmis că soțului acesteia i-a fost interzis accesul pe teritoriul Statelor Unite.

Reținerea are loc în contextul în care conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a intrat în a șasea săptămână.

Departamentul de Stat a mai anunțat că, la începutul acestei luni, Marco Rubio a revocat statutul legal al lui Fatemeh Ardeshir-Larijani, fiica politicianului iranian Ali Larijani, precum și al soțului acesteia, Seyed Kalantar Motamedi. Potrivit autorităților, cei doi nu se mai află în Statele Unite și le-a fost interzisă revenirea în țară.

04.04.2026, 17:27

"Iadul se va dezlănţui". Trump transmite Iranului că timpul de gândire "se scurge"

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe reţeaua sa Truth Social că Iranul are 48 de ore să "încheie un acord" sau să deschidă Strâmtoarea Ormuz, altfel "iadul se va dezlănțui asupra lor".

Într-o postarea sa, acesta a scris: "Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să ÎNCHEIE UN ACORD sau să DESCHIDĂ STRÂMTOAREA ORMUZ. Timpul se scurge. 48 de ore până când tot iadul se va dezlănțui asupra lor. Slavă lui Dumnezeu! Președintele DONALD J. TRUMP."

Într-o altă postare, publicată cu puțin timp înainte, în care vorbea în principal despre beneficiile tarifelor pentru economia SUA, el a încheiat astfel: "Toate acestea și, în același timp, scăpăm de un Iran nuclear. MAGA!!!"

04.04.2026, 15:07

Iranul autorizează trecerea navelor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz

Iranul a autorizat trecerea vaselor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenţia de presă iraniană Tasnim, transmite sâmbătă DPA.

Scrisoarea indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autorităţile şi să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menţionat Tasnim, citată de Agerpres.

Pe de altă parte, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci şi care aşteaptă la intrarea în strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc la transporturilor Abdülkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfăşurare discuţii cu autorităţile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.

Pe de altă parte, Gardienii Revoluţiei iranieni au anunţat că au vizat cu un atac cu dronă în strâmtoarea Ormuz o navă ce avea legături cu Israelul.

"O dronă a lovit o navă legată de regimul sionist, în strâmtoarea Ormuz", vasul luând foc, au indicat forţele navale ale Gardienilor Revoluţiei într-o postare pe X. Nava a fost identificată ca fiind MSC Ishyka.

04.04.2026, 13:28

Forțele speciale americane au intrat în Iran pentru a salva un membru al echipajului avionului doborât

Forțele speciale americane au intrat vineri noaptea în Iran pentru a salva un membru al echipajului avionului de luptă F-15E doborât de Teheran, marcând prima pierdere de acest tip de la începutul conflictului. Cei doi membri ai echipajului s-au ejectat, declanșând o cursă între Iran și Statele Unite pentru găsirea aviatorilor americani. Unul dintre ei a fost salvat într-o operațiune care a implicat două elicoptere militare americane și avioane de realimentare la joasă altitudine, vizate de focuri ușoare; ambele elicoptere au fost lovite, iar unul a revenit fumegând în Irak, însă au aterizat în siguranță. Locația celui de-al doilea membru al echipajului era necunoscută de vineri seară, iar media iraniană a difuzat imagini cu miliții locale desfășurând operațiuni de căutare și oferind o recompensă de 60.000 de dolari pentru capturarea sa.

Incidentul a avut loc în contextul continuării atacurilor americane și israeliene asupra mai multor ținte din Iran, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va bombarda țara "înapoi în Epoca de Piatră". Printre clădirile vizate s-a aflat Universitatea Shahid Beheshti din Teheran, una dintre cele mai importante instituții ale Republicii Islamice, potrivit media de stat.

În același timp, au apărut rapoarte despre prăbușirea unui avion de atac A-10 Warthog lângă Strâmtoarea Ormuz, pilotul fiind salvat. Trump a refuzat să comenteze ce măsuri ar lua dacă aviatorul rătăcit ar fi rănit, declarând pentru The Independent: "Nu pot comenta, sperăm să nu se întâmple asta."

04.04.2026, 12:59

Avertisment al serviciilor secrete americane: Iranul nu va slăbi prea curând controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Potrivit unor informații din serviciile de informații americane, citate de Reuters, Iranul nu intenționează să redeschidă în viitorul apropiat Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Surse apropiate situației susțin că Teheranul consideră controlul asupra acestei zone drept principalul său instrument de presiune în relația cu Statele Unite.

Aproximativ o cincime din comerțul global cu petrol tranzitează această rută, iar menținerea restricțiilor ar putea ține prețurile energiei la un nivel ridicat, punând presiune pe administrația președintelui Donald Trump pentru a găsi rapid o soluție la conflictul care durează de aproape cinci săptămâni și care este tot mai nepopular în rândul americanilor. Deși liderul de la Casa Albă a sugerat că SUA ar putea redeschide ușor strâmtoarea, analiștii avertizează că o intervenție militară ar putea duce la un conflict de lungă durată.

Experții atrag atenția că situația actuală ar putea avea efectul invers celui dorit de Washington.

"În încercarea de a împiedica Iranul să dezvolte o armă de distrugere în masă, SUA i-au oferit, de fapt, o armă de perturbare în masă", a declarat Ali Vaez, director în cadrul International Crisis Group, menţionând că Teheranul și-a consolidat astfel capacitatea de a influența echilibrul regional. 

04.04.2026, 12:26

Atacuri americano-israeliene asupra instalațiilor petrochimice din sudul Iranului

Potrivit agenției iraniene Tasnim, forțe americane și israeliene ar fi lansat atacuri asupra zonei petrochimice Mahshahr, din provincia Khuzestan. Viceguvernatorul provinciei, Valiollah Hayati, a declarat că primele explozii au avut loc în jurul orei 10:45, în estul și vestul orașului Ahvaz, fără victime raportate inițial.

La scurt timp, alte explozii puternice au lovit zona petrochimică Mahshahr, fiind vizate direct mai multe instalații, inclusiv Fajr 1 și 2, Rejal și Amir Kabir. Oficialii avertizează că există o probabilitate ridicată de victime, atât răniți, cât și decese, însă amploarea pagubelor nu este încă pe deplin clară.

Ulterior, au fost raportate atacuri și asupra terminalului comercial de la frontiera Shalamcheh, precum și asupra complexelor petrochimice Abou Ali și Bandar-e Imam Khomeini. Autoritățile au anunțat evacuarea tuturor angajaților din unitățile industriale active din zonă, iar până în prezent au fost confirmate cel puțin cinci persoane rănite.

04.04.2026, 11:28

Expert: Capturarea unui membru al echipajului american ar fi un "premiu uriaş"

Laurel Rapp, directoarea programului SUA și America de Nord de la Chatham House, spune că salvarea membrului echipajului dispărut de pe avionul prăbușit este "o misiune critică", potrivit unor declaraţii făcute în cadrul unei emisiuni de la BBC Radio 4 Today. 

Ea afirmă că capturarea membrului echipajului american ar fi un "premiu uriaș" pentru Iran, oferindu-le "o monedă de negociere foarte puternică".

Dacă aceștia sunt capturați și imaginile lor sunt făcute publice, ar putea înrăutăți percepția publicului american asupra unui război deja nepopular, adaugă Rapp. "Dacă aceste imagini ar apărea, ar fi incredibil de influente din perspectiva americană."

Dacă membrul serviciului este capturat, există riscul ca dezescaladarea conflictului să pară că luarea unui ostatic oferă pârghie, spune Rapp.

"În acest moment, obiectivele acestei operațiuni, rămân neclare și devin tot mai complexe", adaugă Laurel Rapp. 

04.04.2026, 09:07

Israel lansează noi atacuri asupra Beirutului după ce a distrus un pod în estul Libanului

Potrivit Le Monde, explozia a zguduit Beirutul sâmbătă dimineață, după ce Israelul a lansat lovituri asupra infrastructurii Hezbollah, la câteva ore după ce autoritățile libaneze au raportat că avioanele militare israeliene au distrus un pod în estul Libanului, ucigând civili care părăseau o moschee.

Forţele de Apărare Israeliene au anunţat pe Telegram că au început ''lovirea infrastructurii Hezbollah din Beirut''.

Armata israeliană a declarat că atacurile asupra Beirutului au vizat "infrastructura Hezbollah" și au urmat distrugerii podului pentru a împiedica trecerea întăririlor grupului susținut de Iran. Jurnaliști AFP au raportat două explozii puternice în capitală, cu coloană de fum vizibilă.

Loviturile au vizat suburbia sudică a Beirutului, o zonă deja țintă a atacurilor israeliene în ultimele zile, în timp ce Israelul își continuă ofensiva terestră în sudul Libanului. 

04.04.2026, 08:07

Explozii în capitala siriană Damasc

Televiziunea de stat siriană anunță că s-au auzit explozii în capitala Damasc și în zonele din împrejurimi, sâmbătă dimineața devreme. Cauza nu este cunoscută, transmite agenția de presă Reuters, potrivit BBC. 

Potrivit televiziunii de stat, exploziile ar fi putut fi rezultatul interceptării unor rachete iraniene de către sistemele de apărare aeriană israeliene.

04.04.2026, 07:52

Presa iraniană: Iranul ar fi respins o propunere americană de armistiţiu pentru 48 de ore

Iranul a respins o propunere de armistiţiu pentru o durată de 48 de ore venită din partea SUA, a declarat vineri agenţiei iraniene Fars o sursă iraniană neprecizată, relatează Reuters.

Conform aceleiaşi surse, propunerea a fost transmisă de SUA miercuri Iranului prin intermediul unei ţări terţe.

În decursul zilei de vineri un avion de luptă american F-15E a fost doborât de Iran, în sudul țării. Pilotul a fost salvat de două elicoptere Blackhawk ale forțelor SUA, asupra cărora s-a tras cu focuri de armă în timpul operațiunii de căutare. Aeronavele au aterizat în siguranță în cele din urmă, dar membri ai echipajului au fost răniți. Căutările pentru al doilea membru de pe avionul de vănâtoare continuă. Un al doilea avion de luptă american, un A-10, implicat și el în misiunea de salvare s-a prăbușit în Golf, după ce a fost lovit de iranieni, dar pilotul a fost salvat.

Comentarii


