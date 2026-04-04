Măsurile Guvernului nu ţin pasul cu scumpirile de la pompă. Preţul motorinei a urcat din nou astăzi în benzinării. Practic, efectul scăderii accizei cu 30 bani pe litru, de săptămâna viitoare, este deja anulat.

Prețurile au continuat să crească, chiar substanțial, cu peste 20 de bani pe litru de ieri până astăzi. De exemplu, la un cunoscut lanţ de benizinării, motorina standard costă 10,51 lei, iar motorina premium costă 9,84 lei.

Un paradox, practic, pentru că este cea mai ieftină motorină și, dacă este să o comparăm cu orice altă motorină standard din celelalte lanțuri de benzinării, observăm diferențe. Dacă vorbim despre motorina standard de aici, 10,51 lei comparativ cu ziua de ieri înseamnă o diferență de 24 de bani. Dacă cumulăm creșterile de ieri și de astăzi, se vede că este cu siguranță anulat efectul reducerii temporare a acciziei, care a fost legiferată ieri cu 36 de bani pe litru.

Rămâne de văzut cum va reacționa piața la toate aceste dinamici, ce spun analiștii și, bineînțeles, cum va reacționa statul. Știm bine că ieri s-a luat decizia ca măsurile să intre în vigoare de marți. Șoferii, bineînțeles, au fost cei care au resimțit cel mai mult aceste schimbări. Rămâne de văzut și cum vor reacționa ei, dacă își vor mai doza drumurile în următoarea perioadă.

