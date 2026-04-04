Video Explozie într-o locuință din Prahova. Pompierii au descoperit 8 butelii legate care alimentau centrala termică

O improvizație extrem de periculoasă a aruncat în aer un apartament din Prahova. Un bătrân a legat opt butelii la o centrală termică de apartament pentru a o face să funcționeze. El a suferit arsuri grave și a ajuns la spital cu elicopterul SMURD. O explozie a avut loc și în Galați, unde mai multe persoane au fost rănite.

de Laura Ilioiu

la 04.04.2026 , 14:11

O explozie puternică a avut loc în județul Prahova, unde locuința unui bărbat în vârstă de 86 de ani a fost distrusă complet. Acesta a fost găsit conștient, dar cu arsuri la nivelul feței, iar starea sa s-a deteriorat rapid. Medicii au fost nevoiți să acționeze de urgență: acesta a fost intubat și transportat cu elicopterul SMURD la spital.

Totodată, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță și pompieri, iar în interiorul casei au descoperit opt butelii conectate între ele, care ar fi alimentat centrala termică. Acestea au fost securizate pentru a evita un nou pericol. Astfel de cazuri sunt tot mai frecvente.

Un incident grav a avut loc sâmbătă dimineață în județul Galați, la Târgu Bujor, unde o explozie într-un apartament a rănit trei persoane și a dus la evacuarea locatarilor. Autoritățile vin cu avertizări: de cele mai multe ori, aceste explozii sunt provocate de butelii utilizate sau verificate necorespunzător.

Articolul continuă după reclamă
Laura Ilioiu Like
prahova explozie butelii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită?
Observator » Evenimente » Explozie într-o locuință din Prahova. Pompierii au descoperit 8 butelii legate care alimentau centrala termică
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.