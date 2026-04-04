Credincioşii ortodocşi sărbătoresc mâine Floriile. Iar a doua dezlegare la peşte din acest post aduce, ca în fiecare an, agitație mare în piețe. Scrumbia, vedeta acestei sărbători, e însă o raritate în galantare. Iar unde se găseşte, costă 70 de lei kilogramul. Clienţii sunt astfel nevoiți să se reorienteze.

Este mare aglomerație în toate pescăriile pentru că mâine sunt Floriile, sărbătoare importantă când este și dezlegare la pește, cea de-a doua dezlegare la pește din acest post al Paștelui și evident nu trebuie să lipsească de pe masa de Florii.

Sunt pescării la care oamenii s-au așezat la rând încă de la ora 8 de dimineața, cu o oră înainte de a deschide, totul pentru a putea cumpăra ceea ce-și doresc pentru masa de Florii. Pe cât de mare este agitația, pe atât de mare este și dezamăgirea celor mai mulți dintre clienți pentru că din pescării lipsește scrumbia, peștele vedetă al acestei perioade, pentru că Floriile coincid cu perioada de prohibiție de două săptămâni la scrumbie.

Asta înseamnă că ce mai mult se reorientează către alte tipuri de pește, crap, păstrăv, macrou, doradă sau chiar sturion, iar prețurile variază între 37 de lei și 70 de lei în funcție de preferințe. Așadar, toată ziua în pescării va fi mare agitație pentru că mâine sunt floriile și masa de pește este una tradițională.

