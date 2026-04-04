Video Efectele războiului din Orient se simt în magazine. Alimentele care au înregistrat cele mai mari scumpiri
La nivel global, prețurile alimentelor au atins cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
Indicele realizat de ONU arată o creștere bruscă de 2,4% doar în ultima lună. Motoarele acestei scumpiri? Zahărul și uleiurile vegetale. Prețul de la raft al zahărului a sărit cu peste 7 procente, deoarece Brazilia a decis să sacrifice exportul pentru producția de biocombustibil.
Nici uleiurile vegetale nu stau mai bine. Prețurile au urcat pentru a treia lună consecutiv, cu 5%.
Probleme apar și la cereale. Grâul s-a scumpit cu peste 4%, pe fondul unor recolte slabe în Statele Unite și Australia, dar și din cauza crizei îngrășămintelor - un alt efect al blocării strâmtorii Ormuz.
Prețul cărnii a urcat și el, deși mai moderat, cu doar un procent.
La polul opus, singura veste bună vine din piețele de orez, unde prețurile au scăzut cu 3%, pe fondul unei cereri globale mai scăzute.
