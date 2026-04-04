Video Efectele războiului din Orient se simt în magazine. Alimentele care au înregistrat cele mai mari scumpiri

La nivel global, prețurile alimentelor au atins cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

de Marius Gîrlaşiu

la 04.04.2026 , 14:42

Indicele realizat de ONU arată o creștere bruscă de 2,4% doar în ultima lună. Motoarele acestei scumpiri? Zahărul și uleiurile vegetale. Prețul de la raft al zahărului a sărit cu peste 7 procente, deoarece Brazilia a decis să sacrifice exportul pentru producția de biocombustibil.

Nici uleiurile vegetale nu stau mai bine. Prețurile au urcat pentru a treia lună consecutiv, cu 5%.

Probleme apar și la cereale. Grâul s-a scumpit cu peste 4%, pe fondul unor recolte slabe în Statele Unite și Australia, dar și din cauza crizei îngrășămintelor - un alt efect al blocării strâmtorii Ormuz.

Prețul cărnii a urcat și el, deși mai moderat, cu doar un procent.

La polul opus, singura veste bună vine din piețele de orez, unde prețurile au scăzut cu 3%, pe fondul unei cereri globale mai scăzute.

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină". Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
