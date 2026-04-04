Coiful de la Coţofeneşti şi brăţările dacice mai rămân o vreme în Olanda. Vor fi evaluate de specialişti împreună cu asigurătorul pentru a se stabili cât va costa restaurarea. Abia apoi vor fi aduse în ţară, sub paza jandarmeriei. Între timp, continuă căutările pentru cea de-a treia brăţară. Jurnaliştii de investigaţie olandezi sunt convinşi că hoţii o ţin ca monedă de schimb, pentru a obţine o pedeapsă mai blândă.

A fost sărbătoare la Muzeul Naţional de Istorie, după ce olandezii au anunţat că au recuperat coiful de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări dacice.

"Am trecut vreme de un an şi ceva printr-o traumă. Nu mă feresc de cuvinte, pentru mulţi dintre noi chiar aşa a fost.", spune Cornel Ilie, directorul Muzeului Naţional de Istorie.

Piesele, sub paza strictă a guvernului olandez, într-o locaţie necunoscută

În prezent, piesele sunt sub paza strictă a guvernului olandez, într-o locaţie necunoscută. Nu se ştie clar când vor ajunge înapoi la Bucureşti.

Coiful şi brăţările dacice nu pot fi urcate pur şi simplu într-un avion şi trimise în România. Înainte de repatriere, trebuie parcurse mai multe etape obligatorii: experţii din cele două muzee trebuie să verifice fiecare piesă. Compania de asigurări trebuie să refacă evaluarea, iar anchetatorii olandezi trebuie să stabilească dacă obiectele mai sunt necesare ca probe în dosar. Abia după ce toate aceste proceduri sunt încheiate va fi stabilită data exactă a transportului.

"Resursa din cadrul Jandarmeriei Române va derula activităţi pentru protecţia acestor elemente de tezaur când vor fi aduse în România.", explică Bogdan Despescu, şeful Poliţiei Române.

O primă evaluare a pieselor fost făcută, joi, de directorul muzeului Drents. Brăţările sunt intacte, dar coiful, scăpat de hoţi în timpul jafului, a fost îndoit uşor. Restaurarea se va face pe banii asigurătorului, care a achitat deja 5,7 milioane de euro, după furtul tezaurului.

"După aceea diferenţa evident se va restitui pentru că este o obligaţie contractuală.", precizează Istvan Demeter, Ministrul Culturii.

Odată ajuns în ţară, coiful va ajunge la Muzeul Naţional de Istorie. Iar viitoarele expoziţii vor avea contracte mai clare privind securitatea.

"Da! Vom avea această cerinţă întotdeauna. Pază umană pentru toate expoziţiile în care noi avem obiecte.", spune Cornel Ilie, directorul Muzeului Naţional de Istorie.

Recuperarea coifului a venit ca o uşurare şi pentru muzeografii olandezi.

"Furtul a avut un impact uriaş asupra muzeului. Am stat cu sabia lui Damocles deasupra capului. În primele şase luni, când mă trezeam, acesta era primul gând: unde este Coiful?", mărturiseşte Harry Tupan, fost director al Muzeului Drents.

Piesele ar fi fost învelite într-un prosop și îngropate

Piesele au fost recuperate după ce suspecţii aflaţi în arest de mai bine de un an le-au indicat procurorilor, prin avocaţi, unde se găsesc. Potrivit unor surse, ar fi fost învelite într-un prosop şi îngropate. A treia brăţară dacică rămâne de negăsit.

"Am vorbit cu Nico Meijering, avocatul unuia dintre suspecţi. Mi-a spus în glumă că va ieşi la suprafaţă în timpul procesului. Evident era o glumă, nu a vrut să dea alte detalii. Cred că vor un fel de garanţie sau poate încearcă să obţină şi mai mult.", spune Bas van Sluis, jurnalist de investigaţie.

Potrivit legii olandeze, cei trei suspecţi pot negocia cu procurorii o reducere a pedepsei, dacă predau obiectele furate. Însă înţelegerea trebuie aprobată de judecător. Procesul va începe pe 14 aprilie.

