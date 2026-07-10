Video Panică într-un avion Ryanair după ce un geam s-a spart. Un pasager a fost rănit: "Capul îi ieșea prin hublou"
Momente de panică la bordul unui avion Ryanair care zbura din Grecia spre Germania, după ce un geam s-a spart la scurt timp după decolare. Un pasager a fost rănit, măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar pilotul a decis să revină de urgență pe aeroportul din Salonic. Incidentul este anchetat de autorități.
Un pasager a declarat pentru DPA că s-a auzit o bubuitură puternică în timpul zborului, după care geamul unui hublou s-a spart, potrivit Agerpres.
Pasagerul aflat cel mai aproape de geam a fost rănit.
"Capul și umerii îi ieșeau prin hubloul spart", a declarat un alt martor ocular pentru postul de televiziune elen ERT. Ceilalți pasageri ar fi reușit să-l tragă înapoi în interior.
Înregistrările video postate pe rețelele sociale arată măștile de oxigen căzute de urgență în cabină, iar martorii oculari au relatat că pasagerii țipau speriați.
Pilotul a întrerupt zborul spre orașul Memmingen din sudul Germaniei și a întors aeronava, care a aterizat pe Aeroportul din Salonic. Zborul de întoarcere după incident ar fi durat aproximativ 20 de minute.
Pasagerul rănit, originar din Serbia, a fost transportat de serviciile de urgență la un spital din Salonic, conform ERT.
Nici Ryanair, nici autoritățile competente nu au emis imediat o declarație oficială cu privire la acest incident, notează DPA.
Potrivit ERT, în acest caz a fost demarată o anchetă.