Momente de panică la bordul unui avion Ryanair care zbura din Grecia spre Germania, după ce un geam s-a spart la scurt timp după decolare. Un pasager a fost rănit, măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar pilotul a decis să revină de urgență pe aeroportul din Salonic. Incidentul este anchetat de autorități.

Un pasager a declarat pentru DPA că s-a auzit o bubuitură puternică în timpul zborului, după care geamul unui hublou s-a spart, potrivit Agerpres.

Pasagerul aflat cel mai aproape de geam a fost rănit.

"Capul și umerii îi ieșeau prin hubloul spart", a declarat un alt martor ocular pentru postul de televiziune elen ERT. Ceilalți pasageri ar fi reușit să-l tragă înapoi în interior.

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Înregistrările video postate pe rețelele sociale arată măștile de oxigen căzute de urgență în cabină, iar martorii oculari au relatat că pasagerii țipau speriați.

Pilotul a întrerupt zborul spre orașul Memmingen din sudul Germaniei și a întors aeronava, care a aterizat pe Aeroportul din Salonic. Zborul de întoarcere după incident ar fi durat aproximativ 20 de minute.

Pasagerul rănit, originar din Serbia, a fost transportat de serviciile de urgență la un spital din Salonic, conform ERT.

Nici Ryanair, nici autoritățile competente nu au emis imediat o declarație oficială cu privire la acest incident, notează DPA.

Potrivit ERT, în acest caz a fost demarată o anchetă.