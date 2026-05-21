Compania aeriană care vinde bilete cu 20 de lire le scumpeşte din cauza costului kerosenului

Compania aeriană britanică ultra low-cost easyJet a anunţat joi că va majora preţul celor mai ieftine bilete cu 2-3 lire sterline pentru a compensa creşterea costurilor cu combustibilul pentru avioane. Compania aeriană raportează pierderi semestriale. Din cauza războiului din Iran, clienţii ezită să facă rezervări.

Până la finalul lunii martie, easyJet vânduse deja bilete pentru 58% dintre zborurile programate între aprilie şi septembrie, potrivit Financial Times. Procentul este însă mai mic decât anul trecut, când, în aceeaşi perioadă, compania vânduse cu 2% mai mult. Pasagerii au amânat rezervările din cauza îngrijorărilor privind aprovizionarea cu kerosen, provocată de conflictul din Iran.

EasyJet a raportat pierderi de 552 de milioane de lire înainte de taxe pentru cele şase luni încheiate la 31 martie 2026, rezultat aflat în linie cu estimările anunţate luna trecută. Deşi veniturile au crescut cu 12%, la 3,9 miliarde de lire, costurile ridicate au ţinut compania pe pierdere.

"Continuăm să avem rezervări de ultim moment de la începutul conflictului, însă, per ansamblu, rezervările pentru perioada de vară sunt sub nivelul la care se aflau în acelaşi moment anul trecut", a declarat joi Kenton Jarvis, directorul general al easyJet.

Compania a scumpit cele mai ieftine bilete şi analizează toate cheltuielile care pot fi reduse sau amânate, pentru a limita impactul creşterii costurilor. De exemplu, un bilet care ar fi costat 20 de lire ar putea ajunge la 22 de lire, potrivit The Telegraph. În ofertele promovate de easyJet, cel mai ieftin bilet porneşte de la 19,49 lire, pentru Geneva, iar cel mai scump ajunge la 118,99 lire, pentru Sharm El Sheikh.

Nu înseamnă că toate biletele cresc cu aceeaşi sumă, ci că preţul de pornire va fi mai mare. Deşi doar un număr limitat de pasageri cumpără cele mai ieftine bilete, iar tarifele se modifică permanent în funcţie de cerere, decizia easyJet de a majora preţul minim arată presiunea tot mai mare asupra companiilor aeriene.

EasyJet estimează că scumpirea combustibilului îi va aduce costuri suplimentare de aproximativ 200 de milioane de lire în această vară. Compania şi-a asigurat deja, prin contracte, 72% din necesarul de combustibil la un preţ mai mic decât cel actual de pe piaţă, însă restul rămâne expus la scumpiri.

Totuşi, a subliniat că are suficient combustibil, în pofida avertismentelor venite în ultimele luni din partea aeroporturilor şi a asociaţiilor din energie, potrivit cărora Europa s-ar putea confrunta cu penurii.

Şi irlandezii de la Ryanair, o altă companie low-cost, au anunţat în această săptămână că îşi suspendă prognozele financiare pentru acest an, din cauza incertitudinilor privind evoluţia preţului combustibilului şi a rezervărilor în lunile următoare.

Georgiana Dulgheru

