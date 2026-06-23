Panică la benzinăriile din Rusia. Carburanții, vânduți cu porția după loviturile ucrainene

Autoritățile din mai multe regiuni rusești limitează vânzările de combustibil după apariția penuriei de benzină și motorină și a cozilor la stațiile de alimentare, în contextul perturbării aprovizionării provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Autorităţile din regiunea Tver au declarat pe 20 iunie că au fost introduse restricţii temporare pentru persoanele fizice la benzinăriile Surgutneftegaz şi Tatneft, din cauza creşterii cererii. În regiunea Lipeţk, inclusiv în oraşele Lipeţk şi Ieleţ, mai multe benzinării se confruntau cu penurie de anumite tipuri de combustibil, a declarat guvernatorul Igor Artamonov pe 20 iunie. Guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervîşov, a impus restricţii privind vânzarea în canistre şi alte recipiente pentru a reduce cumpărăturile făcute din panică, a relatat Kommersant pe 22 iunie.

Locuitorii, îndemnați să evite stocarea de carburanți

Autorităţile din regiunea Vladimir au declarat pe 21 iunie că "dificultăţi logistice temporare" au provocat cozi la staţiile de benzină, vânzările fiind limitate la 30-60 de litri pe vehicul, au relatat mass-media regionale. Guvernatorul Aleksandr Avdeev a îndemnat locuitorii să-şi limiteze deplasările şi să evite stocarea combustibilului.

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În regiunea Kaluga, creşterea cererii a dus la cozi la unele benzinării, a declarat un minister regional pe 19 iunie. S-au constituit rezerve, iar stocurile erau în curs de reaprovizionare, asigurând disponibilitatea benzinei Ai-95 pentru două săptămâni şi a benzinei Ai-92 şi a motorinei pentru trei săptămâni, a precizat acesta. În unele zone din regiunea Tula, benzinăriile private au rămas fără anumite tipuri de combustibil, dar reţelele majore nu se confruntau cu probleme de aprovizionare, a scris cotidianul "Kommersant", citându-l pe guvernatorul Dmitri Miliaev.

Benzinăriile introduc limite stricte pentru șoferi

În regiunea Rostov, unele staţii de alimentare rămăseseră fără benzină din cauza reducerilor de producţie la rafinăriile majore, a declarat ministrul regional al agriculturii, Anna Kasianenko, potrivit presei locale din 17 iunie. În Mahacikala, unele benzinării au limitat vânzările de benzină la maximum 20 de litri pe vehicul, în timp ce motorina este limitată la 50 de litri, a relatat presa locală pe 19 iunie.

De la Crimeea la Siberia, criza combustibilului determină măsuri excepționale

Crimeea a suspendat activităţile turistice şi taberele de vară pentru copii până în septembrie, invocând atât penuria de combustibil, cât şi motive de securitate, a declarat guvernatorul Serghei Aksionov. Staţiile de alimentare din Crimeea au oprit toate vânzările de combustibil către persoane fizice şi juridice începând cu 21 iunie. Oraşul Sevastopol a restricţionat, de asemenea, vânzările de combustibil, precum şi funcţionarea transportului public, a cafenelelor şi a iluminatului stradal.

În Udmurtia, staţiile Tatneft au limitat vânzările de Ai-95, potrivit presei locale. Şeful Tatarstanului, Rustam Minnihanov, a organizat o şedinţă pe 13 iunie, după ce la unele benzinării s-au format cozi. Autorităţile au declarat că s-au introdus limite temporare pentru a preveni cumpărăturile panicarde. În regiunea Saratov, guvernatorul Roman Busarghin a anunţat o limită temporară de 30 de litri pe vehicul la fiecare realimentare, în perioada 23 iunie – 30 iunie. În regiunea Samara, au fost introduse restricţii de vânzare la benzinăriile uneia dintre reţelele regionale, a declarat guvernatorul Viaceslav Fedorişcev pe 15 iunie.

Ministrul agriculturii din regiunea Irkuţk, Marina Kojarina, a declarat pe 16 iunie că regiunea se confruntă cu o situaţie complicată în ceea ce priveşte combustibilul destinat nevoilor agricole. Până pe 22 iunie, guvernatorul Igor Kobzev a declarat că Irkuţk a trecut la un sistem de distribuţie manuală, acordând prioritate serviciilor de urgenţă, transportului public, serviciilor publice municipale şi agriculturii. Guvernatorul din Novosibirsk, Andrei Travnikov, a declarat pe 23 iunie că vor fi introduse restricţii la staţiile de alimentare. Guvernatorul din Omsk, Vitali Hoţenko, a declarat pe 22 iunie că vor fi impuse măsuri similare pentru a preveni cumpărăturile panicarde şi speculaţiile.

Criza ajunge până în Extremul Orient rus

În regiunea Amur, autorităţile au anunţat restricţii de vânzare la staţiile de benzină pentru a preveni ceea ce au descris drept „isterie artificială în rândul populaţiei”, a informat agenţia Amur.life pe 22 iunie. Guvernatorul din Habarovsk, Dmitri Demeşin, a declarat pe 16 iunie că vânzările de benzină au fost restricţionate în districtele Soveţkaia Gavan şi Vanino din cauza penuriei de aprovizionare.