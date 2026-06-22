Ruşii s-au infiltrat într-un oraș-cheie: Pot deschide drumul să cucerească ce a mai rămas din Donbas

Rușii încearcă să preia controlul asupra orașului Kostîantînivka, un punct strategic din estul Ucrainei, care avea aproximativ 67.000 de locuitori înainte de război. Orașul este important pentru că, dacă ar cădea, armata rusă ar putea avansa mai ușor spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele mari orașe controlate de Ucraina în Donbas. Ucrainenii spun oficial că situația este încă sub control, dar militarii de pe front spun că realitatea este mai gravă: rușii au intrat deja în oraș, se ascund în clădiri și încearcă să avanseze încet, casă cu casă.

Trupele ruse s-au infiltrat în ultimele săptămâni în orașul strategic Kostîantînivka, din estul Ucrainei, și încearcă în prezent să îl cucerească. Întregul oraș se află acum, practic, într-o "zonă gri", adică nu mai este controlat de nimeni, au declarat soldați ucraineni pentru BBC.

De ce este important Kostîantînivka

"Ajung în zone din spatele nostru, iar în condiții urbane este extrem de dificil să îi scoți de acolo", a mărturisit un pilot ucrainean de drone care operează în zonă. Şi hărţile Institutului pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) arată că practic tot oraşul Kostîantînivka este în "zona gri".

Articolul continuă după reclamă

Kostîantînivka este o poartă de intrare pentru cucerirea ultimelor două mari oraşe din Doneţk. Dacă orașul cade, forțele ruse ar putea înainta spre ultimele bastioane ale Ucrainei din Donbas, orașele Kramatorsk și Sloviansk, și s-ar apropia de obiectivul de a cuceri complet Donbasul, unul dintre principalele ţinte ale Kremlinului în acest război. Practic, dacă cuceresc Kostîantînivka, ruşii mai au doar trei fortăreţe Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk pentru a putea spune că au ocupat tot Donbasul.

Crimeea a suspendat vânzările de combustibil către populație

De luni de zile, războiul declanșat de Rusia în Ucraina stagnează de-a lungul liniei frontului. Comandanții ucraineni spun că au recucerit anul acesta mai mult teritoriu decât au pierdut şi că au perturbat liniile de aprovizionare între Rusia și Crimeea ocupată. Duminică, autoritățile instalate de ruşi în Crimeea au suspendat vânzările de combustibil către populație din cauza penuriei. De asemenea, campania de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe a urmărit să ducă războiul mai departe, în interiorul Rusiei.

Însă, în Kostîantînivka, soldații ruși au avansat dinspre sud și au fost văzuți chiar și la celălalt capăt al orașului, la periferia nordică, explică BBC. Moscova susține că forțele sale avansează rapid în partea de sud-vest a orașului și că au încercuit unități ucrainene.

Ucraina spune oficial că doar 130 de soldați ruși se află în oraş

Kievul neagă acest lucru, iar generalul Oleksandr Bakulin, comandantul Corpului 19 al Ucrainei, care coordonează unitățile ce apără orașul și zonele din jur, insistă că "situația rămâne sub control" și că "inamicul nu are succes". Totuși, el recunoaște că aproximativ 130 de soldați ruși se află încă în interiorul orașului. De cealaltă parte, ministerul rus al Apărării a publicat imagini care ar arăta trupe ruse la sol în Kostîantînivka.

Situația de pe teren poate să nu fie atât de critică pe cât pretinde Moscova, dar este mult mai gravă decât sunt dispuși oficialii ucraineni să admită public, a declarat pentru BBC un ofițer ucrainean dintr-o unitate care operează în interiorul orașului. "Avem încă grupuri de curățare și de asalt în interiorul orașului, dar rușii reușesc să adune acolo tot mai mulți soldați", a spus acesta sub protecţia anonimatului.

Cum s-au infiltrat ruşii în Kostîantînivka

Ruşii se pot ascunde în fiecare clădire din Kostîantînivka, ajutaţi şi de frunzişul copacilor din aceată perioadă. Astfel, au găsit o modalitate de a avansa în interiorul aşa-numitei "kill zone", unde dronele ucrainene pot detecta şi anihila orice mișcare. Dar şi piloții ruși de drone s-au concentrat pe distrugerea locurilor de lansare ale dronelor ucrainene pentru a sprijini trupele de infanterie care asaltează pozițiile ucrainene.

Ucrainenii au resurse limitate, sunt adesea epuizați și au avut dificultăți în a-și extinde operațiunile. "Pentru că alocăm puțin timp căutării și țintirii piloților inamici, aceștia pot opera liber, ne detectează pozițiile și suntem obligați să ne retragem. Așa se mișcă linia frontului", a explicat un pilotul ucrainean de drone. Potrivit ucrainenilor, ritmul de înaintare al ruşilor este foarte lent: "Uneori înaintează 100 de metri pe zi. Alteori chiar se târăsc ca să ajungă la următoarea clădire".

Strategie similară celei folosite la cucerirea Pokrovskului

Forțele ruse din Kostîantînivka au adoptat o strategie similară celei folosite la cucerirea Pokrovskului și a altor orașe importante din estul Ucrainei: au avansat pe flancuri pentru a prinde orașul în cleşte și a tăia rutele de aprovizionare.

În ultimele zile, Ministerul rus al Apărării a afirmat că a cucerit sate aflate la vest de oraș. Astfel de informații ar fi menite să distragă atenția ruşilor de la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din interiorul Rusiei și asupra rutelor de aprovizionare către Crimeea, precum și de la penuriile de combustibil pe care loviturile le-au provocat. BBC sublinează că acest lucru pare să explice decizia Kremlinului de a cuceri Kostîantînivka cât mai repede posibil.

Unitățile ruse de drone nici măcar nu mai trebuie să se bazeze pe sisteme sofisticate fără pilot, deoarece sunt acum suficient de aproape pentru a folosi drone chinezești ieftine, care nu pot zbura pe distanțe mari, pentru a face supraveghere și a identifica locurile de lansare ale dronelor ucrainene. Livrarea proviziilor a devenit extrem de dificilă, rutele terestre sunt vizate constant, iar dronele logistice mari sunt interceptate frecvent.

DeepState: Căderea orașului Kostîantînivka este o chestiune de timp

Căderea orașului Kostîantînivka "este o chestiune de timp", susține platforma de monitorizare a războiului DeepState, apropiată de armata ucraieană.

Dacă ruşii cuceresc oraşul, operațiunile logistice din zonă vor deveni mai complicate, fiind necesară evacuarea oraşului Kramatorsk, potrivit DeepState. Kramatorsk este cel mai mare oraş din Donbas aflat încă sub control ucrainean.

Un alt soldat ucrainean, a cărui unitate luptă în oraș, a mărturisit că nu primesc întăririle necesare pentru a acoperi pierderile, iar comandanții sunt reticenți să raporteze pozițiile pierdute. Dacă o fac, primesc imedait ordin să le recucerească: "Nu avem suficienți oameni pentru a păstra ce mai controlăm, cu atât mai puțin pentru a organiza asalturi", s-a plâns el.