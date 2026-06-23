A câștigat 13 milioane de euro la Loto, dar nu a venit să îşi ridice premiul şi a pierdut toţi banii

A câştigat 13 milioane de euro la Loto, dar nu şi-a revendicat premiul, iar acum a pierdut toţi banii. Un francez a ratat astfel marele câştig, după ce termenul limită a expirat.

Câștigătorul avea termen până pe 22 iunie, la ora 23:59, să se prezinte pentru a intra în posesia banilor. Biletul norocos fusese validat pe 24 aprilie, în departamentul Orne, iar combinația câștigătoare era 2, 12, 16, 20, 26, cu numărul complementar 2, scrie Ouest France.

De atunci, Française des Jeux, compania care organizează loteriile în Franța, a încercat să îl găsească pe marele câștigător, însă fără succes.

Un câştigător pierdut

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Au fost lansate chiar și două apeluri publice, pe 4 și 15 iunie, prin care câștigătorul era îndemnat să se prezinte. Nici acestea nu au avut rezultat, iar premiul uriaș a rămas nerevendicat.

Suma de 13 milioane de euro va fi repusă în joc sub formă de câștiguri, în cadrul mai multor trageri la sorți.

Reprezentanții Française des Jeux spun că este un caz „excepțional”. Ultima situație similară a avut loc în 2011, când un premiu de 8 milioane de euro nu a fost revendicat.