Copilă de 13 ani, violată de tată în Gorj. Fratele mai mare, ameninţat cu un cuţit ca să păstreze totul secret

Caz grav în Gorj. O fată de 13 ani ar fi fost violată de tatăl ei, un bărbat de 39 de ani, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Copila a fost preluată în plasament de urgenţă de DGASPC Gorj, alături de cei doi fraţi ai săi, în vârstă de 2 şi 16 ani. Minorii vor primi consiliere psihologică, iar victima va beneficia de sprijin pe toată durata procedurilor judiciare.

Bărbatul acuzat de viol asupra fiicei sale de 13 ani, alături de cealaltă feti - Surse Observator

Reprezentanţii Poliţiei Municipiului Motru au solicitat, sâmbătă, participarea unui psiholog din cadrul DGASPC Gorj la audierea unei minore în vârstă de 13 ani.

"Cu această ocazie, s-a aflat faptul că minora ar fi fost victima unui viol săvârşit de către tatăl acesteia. Cu aceeaşi ocazie, s-a mai aflat faptul că aceasta mai are doi fraţi, cu vârste de 16, respectiv 2 ani, care se aflau fără supravegherea unui reprezentant legal, la domiciliul unei rude, mama acestora fiind la muncă în străinătate. Pe tot parcursul audierii, psihologul DGASPC Gorj a oferit victimei suport psihologic şi i se va acorda acelaşi suport pe toată perioada derulării procedurilor judiciare. De asemenea, reprezentanţii DGASPC Gorj au intervenit în regim de urgenţă, preluând şi cei doi fraţi, astfel că celor trei minori le-a fost instituit plasament în regim de urgenţă, aceştia fiind incluşi în programe personalizate de consiliere psihologică pentru a depăşi traumele suferite", a menţionat Minodora Sucea, purtător de cuvânt DGASPC Gorj.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul de 39 de ani a fost reţinut, ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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În contextul anchetei au ieșit la iveală și alte aspecte grave: fratele mai mare al victimei, în vârstă de 16 ani, ar fi fost amenințat cu un cuțit pentru a nu dezvălui faptele, iar sora mai mică, o fetiță de doar doi ani, ar fi fost martoră involuntară la unele dintre evenimente. Mama copiilor se afla la muncă în Germania în perioada respectivă, spun surse Observator.