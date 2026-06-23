Între timp, la Galaţi, blocul lovit de dronă intră în reparaţii. Muncitorii se luptă să refacă armătura slăbită de explozie, să izoleze imobilul şi să pună din nou pe picioare casa liftului. Lucrările primăriei merg mai departe, până în apartamentul familiei rănite în acea noapte. Dar oricât de mult ar reface autorităţile, drama rămâne: femeia şi băiatul ei cel mai probabil nu se vor mai întoarce niciodată acasă.

Apartamentului doamnei Angela şi al fiului ei de 14 ani arată ca în prima zi de după explozia care a zguduit Galaţiului. Drona s-a înfipt în mijlocul casei lor, aproape de miezul nopţii, şi a dezlănţuit infernul.

Pereţii arşi, geamurile făcute ţăndări şi cenuşa rămasă peste tot sunt semnele unei tragedii evitate doar printr-un noroc chior.

Drona a lovit chiar în holul apartamentului

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Între timp, Angela şi fiul ei au fost externaţi şi locuiesc acum într-un apartament nou, donat de Romina Gingaşu, soţia miliardarului italian Piero Ferrari. Încă de pe patul de spital, femeia le-a povestit reporterilor Observator noaptea de coşmar.

"M-am trezit direct se zgâlţâia blocul, vibra. Tavanul deja căzuse. Ardea, deci focul deja era când eu m-am ridicat din pat, când am sărit. El (n.r. copilul) s-a trezit direct în foc. Când a deschis uşa a dat direct în incendiu", a povestit Angela, victimă.

Angela şi fiul ei au trecut prin foc ca să scape cu viaţă

Cumva, Angela şi-a găsit puterea să-şi scoată băiatul afară, ţinându-l strâns de mână. Desculţi, au trecut prin flăcări, prin fum şi peste bucăţi de moloz. Primăria le-a promis că le va reface casa distrusă din bugetul local.

"Într-o primă etapă, imediat după eveniment, s-a intervenit pentru punerea în siguranţă a imobilului. Important e să se intervină şi să se facă lucrările care sunt urgente, astfel încât să nu fie afectate şi alte apartamente", a declarat Petrica Paţilea, purtător de cuvânt primăria Galaţi.

Primăria promite refacerea apartamentului distrus

Ceilalţi locatari se luptă, la rândul lor, cu urmele tragediei. autorităţile le-au interzis să folosească liftul până când muncitorii nu vor acoperi găurile rămase în bloc.

"Sunt 3 săptămâni de când este oprit şi majoritatea localnicilor de aici sunt bătrâni. Sunt mulţi care nu au ieşit din case de 3 săptămâni", a spus un locatar.

"Decopertăm tot ce a fost deteriorat şi refacem. Armătură nouă, hidrotermoizolaţia acoperişului, după care urmează casa liftului. Sperăm să ne mişcăm cât se poate de rapid", a precizat inginerul constructor.

De la începutul războiului din Ucraina, zeci de drone rătăcite s-au prăbuşit pe teritoriul ţării noastre. Două dintre ele au lovit chiar casele oamenilor. Ambele în Galaţi în această primăvară.