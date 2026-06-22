Zelenski: Ucraina va decide cine reprezintă Europa în discuţiile cu Rusia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va decide cine din Uniunea Europeană va participa la negocierile cu Rusia privind încheierea războiului.

Ucraina va decide cine reprezintă Europa în eventualele negocieri cu Rusia, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu publicat duminică noaptea de media ucraineană, transmite luni Reuters.

Săptămâna trecută a fost scandal la Bruxelles legat de cine, când și cum vorbește cu Rusia lui Putin. Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au certat cu șeful Consiliului European, Antonio Costa, după ce acesta a reluat contactele cu Moscova. În timp ce statele baltice s-au enervat că nu au fost informate, Italia și Polonia s-au plâns că Franța, Germania și Marea Britanie încearcă să monopolizeze viitoarele negocieri cu Rusia.

Ucraina încearcă să relanseze demersurile diplomatice menite să ducă la încetarea războiului cu Rusia izbucnit cu peste patru ani în urmă.

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Zelenski a spus că subiectul Ucraina a fost discutat ''mai mult decât oricând până acum'' la reuniunea de săptămâna trecută a Consiliului European. ''Am discutat despre rolul Europei în dialogul cu ruşii şi care ar trebui să fie acel rol'', a afirmat el.

''Europa va lua în considerare formatul şi va propune câteva opţiuni, dar Ucraina va decide cine reprezintă Europa în negocieri'', a adăugat şeful statului ucrainean.

Liderii europeni au început recent să analizeze posibilitatea de a avea discuţii directe cu Moscova, dar între ei există divizări legate de modul de gestionare a relaţiilor cu Rusia.

La summitul G7 de la Evian (Franţa), Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Preşedintele ucrainean i-a solicitat din nou omologului său american Donald Trump să aprobe licenţele pentru ca Ucraina să fabrice pe plan local sisteme de rachete interceptoare Patriot.

Războiul din Iran a arătat existenţa unei penurii globale de astfel de arme, într-o perioadă când Rusia îşi sporeşte producţia de rachete balistice.

''De data asta, a devenit destul de public faptul că echipa SUA a răspuns pozitiv la chestiunea licenţelor pentru prima dată'', a afirmat Zelenski.

Rachetele interceptoare americane Patriot sunt singura armă eficientă din arsenalul Ucrainei pentru a doborî rachetele balistice ruse.