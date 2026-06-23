De la scena politică, la realitatea din stradă. Focuri de armă şi poliţişti atacaţi cu un cuţit. Sunt scenele violente petrecute în trafic, în Capitală. Un tânăr, consumator de droguri, a fost urmărit de agenţi, printre maşini, după ce şi-a înjunghiat tatăl şi a întors cuţitul spre poliţiştii veniţi să-l oprească. Intervenţia a fost filmată de martori, dar şi de bodycam-ul unuia dintre agenţi.

Scenele incredibile au fost înregistrate de bodycam-ul unui poliţist în parcul Grădina Mătăsari, din zona Iancului, foarte aproape de casa celor doi.

Sub ochii a zeci de oameni, martori pe stradă, cei cinci poliţişti intervin aşa cum se pricep ei mai bine. Încearcă să compenseze lipsa de experienţă cu o doză de curaj. În timp ce ţine cuţitul în mână, tânărul se aruncă spre agenţi. Unul dintre poliţişti trage spre picioarele lui. Ratează, iar intervenţia devine haotică. Unul dintre agenţi scapă pistolul după ce este lovit peste mână, în mijlocul haosului, de un coleg. N-au recunoscut că ar fi vorba de un pistol, ci doar de un spray.

Agresorul pierde şi el cuţitul, dar continuă atacul. Îl loveşte cu picioarele pe unul dintre agenţii căzuţi la pământ. Poliţistul reuşeşte să îndepărteze cuţitul, iar colegul care îşi scăpase arma îl doboară în cele din urmă pe agresor. Abia apoi se întoarce să îşi recupereze pistolul.

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Era ora 7 şi câteva minute când paznicul parcului s-a trezit cu bărbatul de 57 de ani lângă gheretă.

Bărbatul a avut noroc. A reuşit să se ferească de majoritatea loviturilor. Cu toate astea, nu este supărat pe băiat, ci pe el, pentru că nu reuşeşte să-l facă să se lase de droguri. Nu recunoaşte, dar de la droguri s-au luat şi acum.

Reporter: De ce v-aţi luat la ceartă?

Tatăl: O ceartă între părinte şi fiu...

Reporter: Dar copilul dumneavoastră umblă cu cuţit la el de obicei?

Tatăl: Nu. Mulţumim la Poliţia Română că a fost lângă noi că altfel ieşea mai rău.

"Patru focuri de armă au tras polițiștii doar aici, în parc, în încercarea de a-l opri. Fără succes însă. Agresorul a continuat să fugă și a reușit să parcurgă încă câteva sute de metri, până când a ajuns la bulevard", spune Ana Grigore, reporter.

În stradă, urmărirea s-a transformat în luptă.

"Erau mai mulţi poliţişti în stradă, au tras mai multe focuri de arma in aer. După care unul dintre ei a tras către persoana respectivă. Putea să fie oricine în stradă la momentul respectiv şi e clar că intervine panica", spune martora care a filmat.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu există plângeri, semn că gloanţele au ricoşat norocos. Tânărul a ajuns la secţia 8, iar acum are două dosare penale. Unul că a vrut să-şi omoare tatăl, iar celalalt că a atacat poliţiştii.

"Nu a vrut să îţi dea bani de droguri? Regreţi ce ai făcut? Ai consumat substanţe interzise? Ai încercat să îi agresezi chiar şi pe poliţişti, îţi pare rău de ce ai făcut?" a fost întrebat agresorul la secţie.

"Tot aşa din cauza la droguri s-au ameninţat cu cutite. A sunat taică-su tot aşa la 112, a venit salvarea, l-au dus pe la Obregia, l-au ţinut o saptamană, după i-au dat drumul", menţionează Dumitru Gavrilă, agent de pază.

Înainte să apuce calea drogurilor, tânărul, spun vecinii, era liniştit. Acum, cel mai probabil, va ajunge în penitenciar.