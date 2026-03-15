Statele Unite susţin că nu sunt pregătite să încheie un acord de pace cu Iranul. Ba mai mult, preşedintele Donald Trump anunţă noi asalturi asupra teritoriilor iraniene, "de dragul distracţiei". Ameninţări vin şi din Iran, dar vizat e premierul Israelului. "Îl vom prinde şi îl vom ucide", strigă liderii Gărzii Revoluţionare.

"Încetați focul, redeschideți căile dialogului! Violența nu poate duce niciodată la dreptatea, stabilitatea și pacea pe care oamenii le așteaptă". Apelul lansat în această dimineaţă de suveranul Pontif va rămâne, cel mai probabil, fără răspuns.

Toate părţile implicate în conflict continuă atacurile şi ameninţările. Într-un interviu telefonic la postul de televiziune NBC, Trump, a spus că va ataca din nou instalaţiile petroliere de pe insula Kharg: "S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar de dragul distracției".

"Preşedintele mi-a spus, când l-am întrebat dacă va trimite trupe pentru a securiza petrolul, în primul rând nu. Şi în al doilea rând nici nu aş spune dacă aş face-o. Dar a mai spus că plănuieşte altă rundă de atacuri doar pentru distracţie. Nu a menţionat când şi ce amploare vor avea aceste atacuri", a relatat Kristen Welker, jurnalist NBC.

Replica Teheranului nu a întârziat să apară.

"Vor riposta (n.r.: forţele noastre armate) dacă infrastructura noastră petrolieră şi energetică va fi atacată. Vor ataca orice infrastructură energetică din regiune, care aparţine unei companii americane sau care în care o companie americană este acţionar", a declarat Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului.

Trump a sugerat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi mort. Şi a spus că dacă nu e aşa, atunci îl aşteaptă să iasă din ascunzătoare cât mai repede şi să se predea.

"Ei bine, aceasta este întrebarea la care nu știm adevăratul răspuns. Și ceea ce știm este că este în viață și funcționează. Cred că este parțial rănit în urma atacului, dar funcționează", a declarat Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei.

Garda Revoluţionară iraniană a transmis că îl vânează pe premierul israelian Beniamin Netanyahu.

In replică, Israelul şi-a continuat atacurile în Iran dar şi Liban.

"Dacă guvernul libanez și armata libaneză vor să schimbe lucrurile, ar trebui să facă ceva pentru a opri atacurile comise de Hezbollah de pe teritoriul libanez", explică Gideon Saar, ministrul israelian de Externe.

Autorităţile de la Tel Aviv sunt acuzate că ar fi în spatele mai multor bombardamente care au atins ţinte civile în ţările vecine Iranului. Potrivit ministrului iranian de Externe, israelienii vor să arunce vina pentru situaţia tensionată din golf pe guvernul de la Teheran.

