Tânără de 21 de ani, aruncată 40 de metri în gol, de pe un pod, în Brazilia: "Oameni buni, coarda!"

A căutat adrenalina supremă, dar şi-a găsit sfârşitul într-o clipă. O tânără de numai 21 de ani din Brazilia şi-a pierdut viaţa în urma unui salt de la înălţime. Fata a căzut în gol după ce instructorii au uitat să-i ataşeze coarda de siguranţă. Accidentul s-a produs în Sao Paulo, pe un pod foarte popular printre doritorii de senzaţii tari. Imediat după tragedie, doi dintre suspecţi au încercat să fugă prin pădure, dar au fost prinşi repede de poliţie. În total, şase persoane au fost arestate.

O femeie a murit după ce a fost aruncată fără corzi în timpul unui salt de tip rope jump, pe un pod foarte popular printre doritorii de senzaţii tari din Sao Paulo. Un martor a relatat că firma a uitat să-i monteze coarda de siguranţă.

Tânăra a fost aruncată de la o înălţime de 40 de metri, fără corzi, în timpul unui salt de tip rope jump, sâmbătă dimineaţă, 13 iunie, în Limeira, statul Sao Paulo. Victima a fost identificată drept Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani.

Moartea, surprinsă pe video

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Într-un videoclip care circulă pe reţelele sociale se vede momentul în care angajaţii o duc pe victimă pe platformă. Aceştia o aruncă, iar câteva momente mai târziu se aud voci strigând: "coarda", "oameni buni, coarda". Primăria din Limeira a anunţat că va acţiona în judecată Guvernul Federal pentru neglijenţă în cazul Ponte do Esqueleto, "Podul Scheletului", locul de unde tânăra a sărit. Potrivit administraţiei municipale, Guvernul Federal este responsabil de inspectarea, întreţinerea şi controlul accesului în zonă.

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Incidentul a avut loc pe traseul Ponte do Esqueleto - "Podul Scheletului". Doi bărbaţi au fugit de la faţa locului şi au fost găsiţi abia cu ajutorul elicopterului. Pompierii şi Serviciul Mobil de Asistenţă de Urgenţă, SAMU, au fost chemaţi, însă decesul a fost constatat la faţa locului. În total, şase persoane au fost arestate, iar trei au rămas în arest.

Avocatul Rafael Gomes dos Santos, care îi reprezintă pe cei trei oameni arestaţi pentru implicarea în accident, a declarat că rope jumpingul nu este reglementat, dar nici interzis. Potrivit acestuia, evenimente similare au mai fost organizate la Ponte do Esqueleto fără intervenţia autorităţilor publice, potrivit G1. Avocatul a mai spus că activitatea de sâmbătă avea aproximativ 100 de participanţi şi a descris incidentul drept "o fatalitate tristă", subliniind că persoanele implicate practică acest sport de ani de zile, fără să fi existat anterior accidente.

Maria Eduarda postase fotografii pe reţelele de socializare cu câteva momente înainte de accident. Într-o serie de story-uri publicate pe Instagram, ea a arătat locul unde urma să aibă loc activitatea, brăţările de identificare pentru salt şi imagini cu reprezentanţi ai companiei sărind de pe pod cu echipament.

Una dintre postări, datată la ora 7:31, arată locul în care urma să se desfăşoare activitatea. În fotografie apare un banner al companiei „Entre Cordas” şi mesajul lăsat în glumă de victimă: "Cine a fost nebunul care m-a lăsat să sar de pe un pod???". Pe profilul său de Instagram, Maria Eduarda, care era din Jandira, statul São Paulo, posta fotografii cu activităţi în aer liber şi în natură. Descrierea profilului menţionează studii în educaţie fizică şi management sportiv, precum şi susţinerea pentru clubul Santos Futebol Clube.

Într-un comunicat transmis după-amiază, administraţia municipală a afirmat că "adoptase măsuri administrative şi ceruse intervenţia agenţiilor federale responsabile de zonă" şi că tragedia "face ca această neglijenţă să nu mai poată continua şi să fie inacceptabilă".

"Nu a fost luată nicio măsură concretă", a punctat Bruna Magalhães, consilier.

Trei bărbaţi arestaţi după moartea tinerei

Cei trei bărbaţi arestaţi după moartea Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, într-un accident de rope jumping, nu au putut explica modul în care victima a fost aruncată fără să fie prinsă de corzi. Potrivit poliţistei Andréa Dantas, cei doi bărbaţi responsabili de pregătirea tinerei pentru salt nu au putut spune ce s-a întâmplat înainte de tragedie. "Nu îşi amintesc care a fost greşeala, cine ar fi trebuit să pună coarda sau dacă nu a existat supraveghere. Nu îşi amintesc", a declarat aceasta.

Potrivit Poliţiei Civile, coarda care ar fi trebuit să o protejeze pe victimă s-a încâlcit pe podeaua platformei.

Avocatul Rafael Gomes dos Santos, care îi reprezintă pe cei trei, a declarat că rope jumpingul nu este reglementat, dar nici interzis. Potrivit acestuia, evenimente similare au mai fost organizate la Ponte do Esqueleto fără intervenţia autorităţilor publice. Avocatul a mai spus că activitatea de sâmbătă avea aproximativ 100 de participanţi şi a descris incidentul drept "o moarte tragică", subliniind că persoanele implicate practică acest sport de ani de zile, fără să fi existat anterior accidente.

Un videoclip care circulă pe reţelele sociale a surprins momentul în care martorii şi-au dat seama că tânăra nu purta echipamentul de siguranţă. În imagini, victima este dusă de trei angajaţi către structura de sărituri, aflată în zona Podului Scheletului. După ce este ridicată de pe platformă, se aud voci disperate. "Coarda!", strigă o persoană. Apoi, o altă voce repetă: "Oameni buni, coarda!"

"Nu s-a mai întâmplat niciodată"

Cei arestaţi le-au spus poliţiştilor că lucrează de mult timp cu astfel de sărituri şi că nu s-au mai confruntat niciodată cu o situaţie similară.

"Sunt chiar bulversaţi de situaţie, pentru că fac asta de mult timp şi niciodată nu s-a mai întâmplat niciodată aşa ceva", a spus Dantas.

Poliţista a precizat că acesta nu a fost primul salt al zilei. Potrivit mărturiilor, alte persoane săriseră înainte de accident fără incidente.

Al treilea bărbat arestat a susţinut că nu era responsabil de montarea corzii. El a spus că fusese chemat doar să ajute la salt. Cu toate acestea, Poliţia Civilă a considerat că şi el putea observa lipsa echipamentului.

"Al treilea individ ar fi fost chemat acolo să ajute. Totuşi, coarda este foarte vizibilă, este groasă şi se afla chiar pe jos, aşa că ar fi fost clar că nu era fixată corespunzător", a explicat şefa poliţiei.

Cei trei bărbaţi care apar în videoclip împingând victima au fost arestaţi pe loc pentru omor cu intenţie eventuală. Acest lucru se întâmplă atunci când poliţia consideră că persoana şi-a asumat riscul de a ucide, chiar dacă nu a avut intenţia directă.

Potrivit poliţiei, lipsa verificării echipamentului a fost un factor determinant în moartea Mariei Eduarda. "Şi-au asumat riscul producerii acelui rezultat", a concluzionat ea.

Ancheta este în desfăşurare.