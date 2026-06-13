Revoltele violente din Belfast lasă o rană adâncă pentru cei peste 20.000 de români aflaţi în capitala Irlandei de Nord. Zeci de conaţionaţi au cerut ajutor Ministerului Afacerilor Externe de la Bucureşti. Mai mulţi copii români vor fi repatriaţi în regim de urgenţă.

Sute de protestatari cu feţele acoperite au provocat haos pe străzile din Belfast. Au atacat agenţii de poliţie, au răsturnat tomberoanele şi au incendiat mai multe maşini. Militanţii împotriva imigranţilor nu s-au mulţumit cu atât: au distrus şi incendiat locuinţele, inclusiv casele a trei familii de români. Din fericire, toţi au scăpat fără răni. 19 oameni au fost arestaţi, inclusiv un adolescent de 16 ani.

Vestea a ajuns până la București, unde Ministerul Afacerilor Externe a activat celula de criză sub coordonarea directă a ministrului Oana Țoiu. În Belfast, se află o comunitate de aproape 20.000 de români, iar zeci dintre ei au cerut ajutor de la Ambasada României la Londra.

Peste 40 de români au solicitat ajutor în urma revoltelor din Irlanda de Nord. Pentru 15 dintre ei, în special copii, prinși în mijlocul violențelor de stradă, autoritățile au emis titluri de călătorie în regim de urgență. Tensiunile din Regatul Unit sunt la cote alarmante. Protestatarii au publicat în mediul online liste cu adresele la care locuiesc străini, inclusiv cetăţeni români.

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Violenţele irlandezilor au fost provocate de gestul şocant al unui cetăţean cu origini sudaneze. Înarmat cu un cuţit a atacat şi rănit grav un trecător. Atacatorul a fost prins imediat. A fost apoi arestat şi va fi cercetat sub acuzaţia de tentativă de omor.