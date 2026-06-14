Donald Trump vrea pace chiar de ziua lui! Acordul provizoriu cu Iranul ar urma să fie semnat chiar astăzi, când liderul american împlineşte 80 de ani. Anunţul a fost făcut pe reţeaua sa socială. Trump a dat asigurări că odată ce documentul va fi promulgat, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă tuturor navelor. Oficialii iranieni spun că înţelegerea nu este finalizată încă, dar nu au exclus posibilitatea ca memorandumul să fie semnat cât de curând. Dacă Iranul nu se pliază regulilor americanilor, Donald Trump a ameninţat că va recurge la "cealaltă metodă", fără să dea însă mai multe detalii. Cel mai probabil, s-a referit la forţă militară, cu care a mai ameninţat de nenumărate ori Republica Islamică.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut, într-un mesaj lung publicat pe reţeaua sa Truth Social, că "Republica Islamică Iran" tocmai "a acceptat să nu deţină niciodată arme nucleare".

Această declaraţie vine la finalul unui mesaj dedicat în principal sprijinului acordat de preşedintele american republicanului Mike Collins, candidat la Senat în Georgia.

"Preţurile la benzină vor scădea drastic, iar puterea de cumpărare va fi mult mai bună decât în anii Biden, marcaţi de o inflaţie record", a mai asigurat Donald Trump, care împlineşte astăzi 80 de ani.

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Sâmbătă, Donald Trump a afirmat că semnarea unui acord cu Iranul este "prevăzută pentru mâine", (n.r. adică pentru duminică), la scurt timp după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian a exclus această posibilitate.

"Semnarea acordului este prevăzută pentru mâine, iar imediat ce va fi semnat, strâmtoarea Ormuz va fi DESCHISĂ TUTUROR", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social sâmbătă.

Anterior acestei postări, ceva mai devreme sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a exclus semnarea, în următoarele 24 de ore, a unui memorandum de înţelegere cu Statele Unite pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu. "Trebuie să aşteptăm pentru a afla data exactă a semnării. Nu va fi mâine" (duminică - n.r.), a declarat pentru agenţia de stat iraniană IRNA purtătorul de cuvânt al diplomaţiei de la Teheran, Esmaïl Baghaei. El a precizat că mizează mai degrabă pe semnarea documentului în "zilele următoare". Declaraţia sa a intervenit după ce prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, al cărui guvern asigură medierea între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului dintre cele două ţări, declarase că un acord de pace va fi "probabil" finalizat în următoarele 24 de ore.